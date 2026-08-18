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Bilboko Konpartsak y Sare reclaman que la Aste Nagusia 2027 se celebre sin presos ni represaliados vascos

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilboko Konpartsek eta Sarek manifestazioa deitu dute abuztuaren 28rako, 2027an presorik egon ez dadin aldarrikatzeko
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EITB

Última actualización

La red ciudadana Sare y Bilboko Konpartsak han convocado para el 28 de agosto, en plena Aste Nagusia, Etxera Eguna, con la celebración de una manifestación para reclamar "el regreso a casa de los presos, huidos y deportados vascos", y una comida popular. Asimismo, han fijado como objetivo que las fiestas de 2027 sean las primeras sin presos ni represaliados.

Presos Bilbao Aste Nagusia Bilbao 2026 Política

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