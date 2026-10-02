Junts presentará hoy al PSOE una propuesta propia de vivienda e insiste en retirar los dos decretos

Junts presentará este viernes al PSOE una propuesta propia de decreto de vivienda como punto de partida para negociar un nuevo texto, pero mantiene como condición previa la retirada de los dos decretos que se votan hoy en el Congreso de los Diputados.

La formación catalana ha informado de que su propuesta ya está preparada y busca servir de base para alcanzar un acuerdo que cuente con un amplio apoyo parlamentario. Junts defiende que el nuevo texto debe incluir medidas efectivas para afrontar la crisis de la vivienda, actuar contra los fondos buitre y proteger a las familias.

La decisión llega después de que la Ejecutiva Nacional de Junts acordara el jueves por la noche pedir al PSOE la retirada de los dos decretos de vivienda que se someten este viernes a votación en el Congreso.

El grupo parlamentario que encabeza Miriam Nogueras ha formalizado esta petición y ha advertido de que votará en contra de ambos decretos si el Gobierno español no los retira.