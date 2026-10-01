Una amplia mayoría parlamentaria ha apoyado este jueves que el aeropuerto de Bilbao añada a su denominación Lehendakari Agirre en reconocimiento del primer presidente del Gobierno Vasco.



Es la sociedad Aena, en la que el Estado tiene la mayoría de las acciones, el organismo del que dependen los aeropuertos y por tanto la competente para aprobar el cambio de denominación de las instalaciones, por lo que el Parlamento Vasco ha pedido a las instituciones vascas que participan en el Órgano Bilateral Aeroportuario Euskadi-Estado, recientemente creado, que propongan en este foro y lleven a cabo las gestiones oportunas para que el Aeropuerto de Bilbao, manteniendo la identificación geográfica del mismo, pase a denominarse Lehendakari Agirre.



El debate se ha producido en el año en el Ejecutivo de Imanol Pradales ha organizado varios actos con motivo del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco que presidió José Antonio Agirre.



Lo aprobado se recoge en una enmienda del PNV y PSE que introduce distintos matices a la proposición de ley original, que ha sido rechazada, que ha llevado EH Bildu con esta propuesta al pleno ordinario del Parlamento de este jueves.



Solo ha habido un voto en contra, el de Vox, mientras que PP y Sumar se han abstenido. PNV, PSE y EH Bildu han apoyado la iniciativa y han sumado 66 votos a favor.



Además de pedir esas gestiones para el cambio de nombre, el Parlamento, como recogía la enmienda, ha reconocido la trayectoria del primer Gobierno Vasco como ejemplo de pluralidad y entendimiento entre diferentes, de defensa del autogobierno vasco, la democracia, la libertad y la justicia social y ha destacado su apuesta decidida por la paz y la condena de todo tipo de violencia.



Precisamente ese entendimiento entre diferentes que caracterizó a ese gobierno ha sido puesto en valor por el portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, quien ha destacado su composición con formaciones de trayectorias políticas muy diferentes y su defensa del autogobierno y la libertad democrática.



También el portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi, y la socialista Susana Corcuera, han subrayado el carácter plural del primer Gobierno Vasco en tiempos de guerra y su apuesta por la paz.



El PP se ha abstenido porque, aunque no le parece mal que el aeropuerto lleve ese nombre, no va a respaldar una iniciativa que "siga el camino que Bildu ha marcado", ha señalado el parlamentario Santiago López.



Desde el Grupo Mixto, Jon Hernández (Sumar) también se ha abstenido con el argumento de que, aunque Aguirre merece un reconocimiento, también hay que recordar a miles de milicianos y gudaris que defendieron Euskadi del fascismo, mientras que la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha votado en contra de "esta milonga".