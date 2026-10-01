La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves en el Pleno de la Asamblea que el Ejecutivo regional pedirá esta mañana medidas cautelarísimas ante el Tribunal Contencioso Administrativo para la "inmediata disolución" de la acampada en la Puerta del Sol.

La medida, ha detallado, va contra la "inacción" del delegado del Gobierno español en Madrid, Francisco Martín, ante la "acampada ilegal" que "nunca se debió permitir".

"Por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias... ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir", ha cargado la mandataria madrileña.

Ayuso ha anunciado el recurso, pocas horas antes de que expire el plazo de 48 horas para desalojar la acampada de la Puerta del Sol que le dio al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en un requerimiento enviado el martes.