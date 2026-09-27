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Cientos de personas acampan en la Puerta del Sol de Madrid para exigir el "decreto Maricarmen"

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AME806. MADRID (ESPAÑA), 26/09/2026.- Miles de personas se congregaron, decenas de ellas con tiendas de campaña para acampar en la Puerta del Sol este sábado, al término de la manifestación que recorrió el centro de la capital de España para protestar por el desahucio de una anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda, en Madrid (España). EFE/ Mercedes Ortuño Lizaránc
18:00 - 20:00
Acampada en la Puerta del Sol. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Ehunka lagunek kanpaldia egin dute Madrilgo Puerta del Solen "Maricarmen dekretua" eskatzeko

Última actualización

Los manifestantes sostienen que lo ocurrido con Maricarmen "no puede volver a suceder" y  creen que resulta "urgente y necesario" adoptar medidas estructurales para modificar el modelo de vivienda en España, con el objetivo de que deje de ser un negocio especulativo y se convierta en un derecho garantizado.

Vivienda Madrid Sociedad

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