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Cientos de personas acampan en la Puerta del Sol de Madrid para exigir el "decreto Maricarmen"
Los manifestantes sostienen que lo ocurrido con Maricarmen "no puede volver a suceder" y creen que resulta "urgente y necesario" adoptar medidas estructurales para modificar el modelo de vivienda en España, con el objetivo de que deje de ser un negocio especulativo y se convierta en un derecho garantizado.
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