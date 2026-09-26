Un incendio forestal se ha declarado este sábado en Güeñes (Bizkaia), según han informado el Departamento de Seguridad. Según las mismas fuentes, el incendio está "controlado".

Los servicios de emergencia han tenido conocimiento del suceso sobre las 14:00 horas. El fuego se ha iniciado en el barrio de Elubarri de la localidad vizcaína.

Varias dotaciones de bomberos se han trasladado al lugar y trabajan en la extinción del incendio.