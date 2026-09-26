¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Controlado el incendio forestal en Güeñes
El fuego se ha iniciado sobre las 14:00 horas en el barrio de Elubarri de la localidad vizcaína. Bomberos trabajan en su extinción.
Euskaraz irakurri: Baso sutea piztu da Gueñesen
Un incendio forestal se ha declarado este sábado en Güeñes (Bizkaia), según han informado el Departamento de Seguridad. Según las mismas fuentes, el incendio está "controlado".
Los servicios de emergencia han tenido conocimiento del suceso sobre las 14:00 horas. El fuego se ha iniciado en el barrio de Elubarri de la localidad vizcaína.
Varias dotaciones de bomberos se han trasladado al lugar y trabajan en la extinción del incendio.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Osakidetza atenderá desde octubre los abortos voluntarios de menos de 10 semanas
EN DIRECTO
Hace min.
Refuerzan las medidas de protección en torno al pesquero incendiado en Orio
EN DIRECTO
Hace min.
Recibidas en tan solo tres meses más de 20 500 solicitudes de ayuda a familias con hijos e hijas de 0 a 4 años
EN DIRECTO
Hace min.
El Ayuntamiento de Arrasate mantiene al menos hasta el martes la recomendación de no beber agua del grifo
EN DIRECTO
Hace min.
26 y 19 años de cárcel para los dos acusados de matar a Federico Martín Aranburu, exjugador de rugby del Biarritz Olimpique
EN DIRECTO
Hace min.
El colectivo Derecho a Techo deja de utilizar el nombre Negu Gorriak
EN DIRECTO
Hace min.
Concentración en Vitoria-Gasteiz para denunciar el desahucio de una familia con dos hijos menores
EN DIRECTO
Hace min.
Arrasate mantiene la recomendación de no beber agua del grifo
EN DIRECTO
Hace min.
"Go!azen" recibirá el premio Abadia Saria 2026
Cargar más