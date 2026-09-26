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Controlado el incendio forestal en Güeñes

El fuego se ha iniciado sobre las 14:00 horas en el barrio de Elubarri de la localidad vizcaína. Bomberos trabajan en su extinción.

Euskaraz irakurri: Baso sutea piztu da Gueñesen

Última actualización

Un incendio forestal se ha declarado este sábado en Güeñes (Bizkaia), según han informado el Departamento de Seguridad. Según las mismas fuentes, el incendio está "controlado". 

Los servicios de emergencia han tenido conocimiento del suceso sobre las 14:00 horas. El fuego se ha iniciado en el barrio de Elubarri de la localidad vizcaína. 

Varias dotaciones de bomberos se han trasladado al lugar y trabajan en la extinción del incendio. 

Incendios Güeñes Bizkaia Bomberos Sociedad

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