El Ayuntamiento de Arrasate mantiene al menos hasta el martes la recomendación de no beber agua del grifo
Gipuzkoako Urak ha terminado de limpiar el depósito de agua del municipio, aunque será el Departamento de Salud quien determine si el agua es potable o no. Entretanto, el Ayuntamiento repartirá botellas de agua e instalará una cisterna de agua en la Plaza Laubide.
El Ayuntamiento de Arrasate mantendrá, al menos hasta el martes, la recomendación de no beber ni cocinar con agua del grifo debido a los problemas de contaminación registrados en la red de abastecimiento. Gipuzkoako Urak ha terminado de limpiar el depósito de agua, pero han de pasar 72 horas para que el Departamento de Salud confirme la potabilidad de las aguas. Entretanto, el consistorio mantendrá las medidas de reparto de agua.
La incidencia se originó por una avería en el suministro de agua del barrio de Zubillaga, que provocó la entrada de agua sucia con barro en el sistema de abastecimiento de la localidad guipuzcoana. En cuanto tuvo conocimiento de lo ocurrido, Gipuzkoako Urak comenzó los trabajos de reparación.
Finaliza la limpieza
Gipuzkoako Urak ha culminado los trabajos de limpieza del depósito de Zalduspe. Tal como se aprecia en las imágenes difundidas por el Ayuntamiento (y que ilustran esta noticia), el agua está más clara. El Ayuntamiento de Arrasate está procediendo a drenar el sistema de tuberías del municipio para expulsar el agua sucia. Como resultado de este proceso, en las próximas horas el agua comenzará a verse más clara también en los hogares.
No obstante, y aunque el agua llegue más clara, es necesario realizar análisis de potabilidad, que corresponden al Departamento de Salud del Gobierno Vasco. El ejecutivo exige un periodo de garantía de al menos 72 horas. Por este motivo, el Ayuntamiento prevé que hasta el martes no se podrá confirmar que el agua sea potable.
Cisterna de agua, en la plaza Laubide
Tal como informa el Ayuntamiento de Arrasate en su página web, se continuará con el reparto de los 55 000 litros de agua embotellada, en colaboración con las empresas Insalus y Alzola. El reparto se realizará este sábado en dos puntos: la Policía Municipal y el exterior del polideportivo de Musakola.
Además, el domingo y lunes, el Ayuntamiento instalará una cisterna de agua en la plaza Laubide, para que la ciudadanía pueda llenar sus propias botellas y recipientes. El horario del servicio de la cisterna será de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00.
"Quien no tenga agua, pueda acercarse a esos puntos y recibir agua potable", ha asegurado el teniente de alcalde de Arrasate, Kepa Urteaga.
El Ayuntamiento continuará informando sobre la evolución de la situación y actualizando la información a medida que avancen los trabajos, a través de los canales habituales. Asimismo, ha agradecido a la ciudadanía su comprensión y colaboración.