Tal como informa el Ayuntamiento de Arrasate en su página web, se continuará con el reparto de los 55 000 litros de agua embotellada, en colaboración con las empresas Insalus y Alzola. El reparto se realizará este sábado en dos puntos: la Policía Municipal y el exterior del polideportivo de Musakola.

Además, el domingo y lunes, el Ayuntamiento instalará una cisterna de agua en la plaza Laubide, para que la ciudadanía pueda llenar sus propias botellas y recipientes. El horario del servicio de la cisterna será de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00.

"Quien no tenga agua, pueda acercarse a esos puntos y recibir agua potable", ha asegurado el teniente de alcalde de Arrasate, Kepa Urteaga.

El Ayuntamiento continuará informando sobre la evolución de la situación y actualizando la información a medida que avancen los trabajos, a través de los canales habituales. Asimismo, ha agradecido a la ciudadanía su comprensión y colaboración.