"Go!azen" recibirá el premio Abadia Saria 2026

La serie "Go!azen", producida por Pausoka para EiTB, recibirá el premio Abadia Saria de este año por fomentar el uso del euskera entre las y los jóvenes a través del lenguaje audiovisual "de una manera atractiva, natural y duradera", según ha informado este viernes la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Este año se celebra la 26ª edición del premio Abadia Saria, que concede la Diputación Foral de Gipuzkoa. En todo este tiempo ha reconocido públicamente la labor de numerosas personas y asociaciones destacadas en la labor en favor de la normalización del euskera.

Así, a la hora de designar el galardón, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha querido poner en valor la "destacada" contribución de "Go!azen" a la "adhesión y transmisión" de la lengua y la cultura vascas, así como a importantes valores educativos.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha informado de esta decisión el mismo día en el que la serie presentará su 13ª temporada en el Festival de Cine de San Sebastián. "Relacionando el euskera con el ocio, la música y las relaciones personales", según ha destacado, "Go!azen" ha extendido el uso, el prestigio y el apego a la lengua entre la juventud.

Más allá de impulsar la creación de nuevos referentes, la diputada general ha destacado que, adaptándose a la realidad de la juventud, "Go!azen" ha sabido incidir en la promoción de la cultura vasca y en el impulso de importantes valores educativos.

Además, "contribuye a la extensión de la cultura vasca, a través de la danza y la canción, acercando de forma creativa las viejas y nuevas canciones de la música vasca al público más joven", ha señalado. Así, según ha añadido, ha abierto una "puerta nueva e innovadora" a la transmisión del idioma y la música vasca.

Por último, Mendoza ha puesto el acento en la contribución de esta serie al desarrollo de la ficción en euskera.