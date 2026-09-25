Arrasate mantiene la recomendación de no beber agua del grifo
Arrasate mantiene la recomendación de no beber agua del grifo debido a los problemas registrados en la red de abastecimiento. Gipuzkoako Urak continúa con los trabajos de limpieza del depósito de agua, que se prolongarán durante esta jornada.
La incidencia se originó por una avería en el suministro de agua del barrio de Zubillaga, que provocó la entrada de agua sucia con barro en el sistema de abastecimiento de Arrasate. En cuanto tuvo conocimiento de lo ocurrido, Gipuzkoako Urak comenzó los trabajos de reparación.
Continúan los trabajos en el depósito
Gipuzkoako Urak ha trabajado durante toda la noche en la limpieza del depósito de Arrasate y continúa con estas labores. Una vez finalice el proceso, comenzará a enviar agua limpia a la red de abastecimiento del municipio.
A partir de ese momento, el Ayuntamiento de Arrasate llevará a cabo la depuración de toda la red de suministro. Una vez completados estos trabajos, se realizarán los análisis de potabilidad correspondientes para garantizar el buen estado del agua.
La recomendación seguirá vigente hasta que finalicen los trabajos
Hasta que el problema quede completamente solucionado y terminen las labores de limpieza y depuración, se mantiene la recomendación de no beber agua del grifo.
El Ayuntamiento continuará informando sobre la evolución de la situación y actualizando la información a medida que avancen los trabajos. Asimismo, ha agradecido a la ciudadanía su comprensión y colaboración.