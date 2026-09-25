Arrasate mantiene la recomendación de no beber agua del grifo debido a los problemas registrados en la red de abastecimiento. Gipuzkoako Urak continúa con los trabajos de limpieza del depósito de agua, que se prolongarán durante esta jornada.

La incidencia se originó por una avería en el suministro de agua del barrio de Zubillaga, que provocó la entrada de agua sucia con barro en el sistema de abastecimiento de Arrasate. En cuanto tuvo conocimiento de lo ocurrido, Gipuzkoako Urak comenzó los trabajos de reparación.