Vitoria-Gasteiz se moviliza hoy para paralizar el desahucio de una familia con dos hijos menores

Este viernes la plataforma anti-desahucios y la asociación Auzoan Bizi, con la colaboración vecinal, tratará de paralizar el desahucio de una familia con dos menores que está previsto que se ejecute hoy en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.

La familia, compuesta por dos adultos y dos menores de 8 y 10 años, lleva 14 años viviendo en el piso, durante los que han pagado al dueño un total de 75 600 euros. La asociación Auzoan Bizi asegura que la familia pedía al propietario hacer los pagos con transferencia bancaria para registrarlos, pero, al no aceptar éste, recibieron la orden de salir del piso.

El desahucio que se va a ejecutar este viernes fue decretado por un juez ya en 2022. La moratoria que impedía desahucios a personas vulnerables o personas con menores lo ha paralizado, hasta que decayó recientemente en el Congreso de los Diputados.

Este viernes desde las 09:00 horas, una movilización tratará de detener este desalojo.