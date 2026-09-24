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En libertad los ocho detenidos por agredir a unos militares en Berriozar durante la final del mundial
Se les ha prohibido ir a esa localidad y acercarse a las víctimas.
Los ocho detenidos acusados de agredir a militares que veían la final del mundial de fútbol masculino en Berriozar (Navarra) han quedado en libertad con la prohibición de ir a esa localidad y de acercarse a las víctimas.
Se les acusa de los delitos de lesiones muy agravadas, atentado contra el orden público y tenencia ilícita de armas, según han informado fuentes judiciales.
Las detenciones fueron llevadas a cabo en una operación conjunta entre la Policía Foral y la Guardia Civil en la comarca de Pamplona. Los hechos tuvieron lugar en un local de hostelería durante la final del mundial que ganó España el 19 de julio.
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