Navarra
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

En libertad los ocho detenidos por agredir a unos militares en Berriozar durante la final del mundial

Se les ha prohibido ir a esa localidad y acercarse a las víctimas.
agresion_militares_berriozar_navarra_mientras_veian_final_mundial
Momento de la agresión a militares en Berriozar. Foto: ATME/Europapress

Agencias | EITB

Última actualización

Los ocho detenidos acusados de agredir a militares que veían la final del mundial de fútbol masculino en Berriozar (Navarra) han quedado en libertad con la prohibición de ir a esa localidad y de acercarse a las víctimas.

Se les acusa de los delitos de lesiones muy agravadas, atentado contra el orden público y tenencia ilícita de armas, según han informado fuentes judiciales.

Las detenciones fueron llevadas a cabo en una operación conjunta entre la Policía Foral y la Guardia Civil en la comarca de Pamplona. Los hechos tuvieron lugar en un local de hostelería durante la final del mundial que ganó España el 19 de julio.

Berriozar Navarra Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X