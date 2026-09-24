En libertad los ocho detenidos por agredir a unos militares en Berriozar durante la final del mundial

Los ocho detenidos acusados de agredir a militares que veían la final del mundial de fútbol masculino en Berriozar (Navarra) han quedado en libertad con la prohibición de ir a esa localidad y de acercarse a las víctimas.

Se les acusa de los delitos de lesiones muy agravadas, atentado contra el orden público y tenencia ilícita de armas, según han informado fuentes judiciales.

Las detenciones fueron llevadas a cabo en una operación conjunta entre la Policía Foral y la Guardia Civil en la comarca de Pamplona. Los hechos tuvieron lugar en un local de hostelería durante la final del mundial que ganó España el 19 de julio.