El otoño llega a Euskadi con un aviso amarillo por temperaturas de hasta 34 grados

Euskadi afrontará el inicio del otoño con temperaturas inusualmente altas. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado para este jueves un aviso amarillo por temperaturas altas extremas en la zona cantábrica interior, donde las máximas podrían rondar los 34 grados.

El aviso estará vigente entre las 13:00 y las 19:00 horas del jueves 24 de septiembre.

Según las previsiones, las temperaturas máximas también serán elevadas en otras zonas de Euskadi. En la zona de transición y en el eje del Ebro podrían alcanzar los 33 grados.

En la zona costera, en cambio, las máximas serán más moderadas, aunque también se esperan temperaturas altas, de hasta 29 grados.

El otoño astronómico ha comenzado este miércoles, 23 de septiembre, a las 02:05 horas peninsulares.