VUELVE EL CALOR
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El calor sofocante vuelve a amenazar Euskal Herria

El miércoles las temperaturas se mantendrán sin cambios, pero el jueves experimentarán un notable aumento, que situará los termómetros por encima de los 30 ºC en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona.

(Foto de ARCHIVO) 01 August 2026, Italy, Milan: A tourist fans herself to find relief from the intense heat in the Galleria Vittorio Emanuele. Photo: Duilio Piaggesi/IPA via ZUMA Press/dpa Duilio Piaggesi/IPA via ZUMA Pre / DPA 01/8/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
El calor volverá a ser protagonista en las calles de Euskal Herria. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Bero itogarriak berriro mehatxatu du Euskal Herria

EITB

Última actualización

Después de varias jornadas de tregua térmica, los termómetros volverán a subir en Euskal Herria a medida que avance la semana. Un miércoles apacible, dará paso a un jueves caluroso, una tendencia que previsiblemente se acentuará con el paso de los días.

El miércoles tenderá a quedar soleado. El día comenzará con cielos nubosos, predominando las nubes bajas, sobre todo en la vertiente cantábrica. A medida que avance la mañana, la nubosidad irá a menos y por la tarde lucirá el sol de forma generalizada. Por la tarde el viento soplará del nordeste. Las temperaturas serán similares o algo más altas.

La jornada del jueves vendrá marcada por un ascenso notable de las temperaturas máximas, sobre todo en el interior, donde los termómetros superarán fácilmente la barrera de los 30 ºC. En la costa el ambiente será algo más suave debido a la entrada de la brisa, que por la tarde irá avanzando hacia el interior. Tras disiparse las brumas y nieblas de primeras horas, nos espera un día despejado con tan solo algunas nubes altas por la tarde.

Por otro lado, el pronóstico a corto plazo de Euskalmet prevé brumas y nieblas matinales para el viernes, así como cielo poco nuboso o despejado. Sin embargo, a partir de la tarde-noche aumentarán las nubes altas. El viento será flojo de componente sur, con algunos intervalos moderados, y por la tarde girará a noroeste flojo, con intervalos moderados. Las temperaturas, por otro lado, se situarán en ligero a moderado ascenso.

Olas de calor Eguraldia

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