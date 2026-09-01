El calor sofocante vuelve a amenazar Euskal Herria
El miércoles las temperaturas se mantendrán sin cambios, pero el jueves experimentarán un notable aumento, que situará los termómetros por encima de los 30 ºC en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona.
Después de varias jornadas de tregua térmica, los termómetros volverán a subir en Euskal Herria a medida que avance la semana. Un miércoles apacible, dará paso a un jueves caluroso, una tendencia que previsiblemente se acentuará con el paso de los días.
El miércoles tenderá a quedar soleado. El día comenzará con cielos nubosos, predominando las nubes bajas, sobre todo en la vertiente cantábrica. A medida que avance la mañana, la nubosidad irá a menos y por la tarde lucirá el sol de forma generalizada. Por la tarde el viento soplará del nordeste. Las temperaturas serán similares o algo más altas.
La jornada del jueves vendrá marcada por un ascenso notable de las temperaturas máximas, sobre todo en el interior, donde los termómetros superarán fácilmente la barrera de los 30 ºC. En la costa el ambiente será algo más suave debido a la entrada de la brisa, que por la tarde irá avanzando hacia el interior. Tras disiparse las brumas y nieblas de primeras horas, nos espera un día despejado con tan solo algunas nubes altas por la tarde.
Por otro lado, el pronóstico a corto plazo de Euskalmet prevé brumas y nieblas matinales para el viernes, así como cielo poco nuboso o despejado. Sin embargo, a partir de la tarde-noche aumentarán las nubes altas. El viento será flojo de componente sur, con algunos intervalos moderados, y por la tarde girará a noroeste flojo, con intervalos moderados. Las temperaturas, por otro lado, se situarán en ligero a moderado ascenso.
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Septiembre arrancará con ambiente seco y soleado
Tanto hoy como el martes las temperaturas serán más suaves, pero a partir del miércoles y sobre todo el jueves el calor irá ganando terreno. En general, la semana será soleada, a pesar de las nubes que se verán en la costa estos primeros días de la semana.
Ambiente veraniego los próximos días, con posibilidad de lluvia el domingo en Euskal Herria
El fin de semana arrancará con temperaturas frescas, que el sábado descenderán hasta los 9 ºC en Vitoria-Gasteiz, pero las máximas superarán los 30 ºC en diversos puntos del territorio; el domingo no se descartan lloviznas a última hora.
Ambiente bochornoso hoy, favorecido por el viento sur
Los termómetros podrían alcanzar los 34 ºC en muchos puntos. Durante la mañana se alternarán nubes y claros, y por la tarde se desarrollarán nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco tormentoso.
El calor seguirá apretando, pero aumenta la inestabilidad
Las próximas jornadas estarán marcadas por las altas temperaturas, pero la inestabilidad traerá tormentas por la tarde; en Navarra Aemet ha activado el aviso amarillo por granizo y lluvias de hasta 15 l/m² en una hora.
Anuncian crecidas en cauces menores y barrancos de Navarra
Debido a los avisos de lluvias intensas y tormentas establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología en varias provincias, entre ellas Navarra, la Confederación Hidrográfica del Ebro recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a la información meteorológica.
El domingo volverá a hacer calor en Euskal Herria
A pesar de que la jornada comenzará con temperaturas bajas — 14 ºC en Vitoria-Gasteiz —, alcanzará los 34 grados en Pamplona y 32 en Bilbao. Por la tarde se podrán producir algunos chubascos tormentosos que localmente podrían ser intensos y con granizo.
Todavía algo de lluvia, pero los chubascos remitirán por la tarde y de cara al fin de semana
Hoy se pueden producir chubascos fuertes en la vertiente cantábrica, especialmente en Bizkaia, Gipuzkoa e Iparralde, dónde se ha activado el aviso amarillo. El sábado y el domingo se pueden dar chubascos tormentosos.
Llega la lluvia a Euskal Herria
Los primeros chubascos han comenzado ya en la costa vizcaína, y con el paso de las horas, la lluvia se extenderá a toda Euskal Herria, ocasionalmente acompañada de tormentas y granizo. La CAV, Iparralde y la Ribera estarán bajo aviso amarillo.
El calor da paso a la lluvia y a un acusado descenso de las temperaturas durante todo el fin de semana
El eje del Ebro está bajo aviso amarillo por temperaturas altas, mientras que el jueves llegará un cambio de tiempo con lluvias y un descenso de las temperaturas.