El calor sofocante vuelve a amenazar Euskal Herria

Después de varias jornadas de tregua térmica, los termómetros volverán a subir en Euskal Herria a medida que avance la semana. Un miércoles apacible, dará paso a un jueves caluroso, una tendencia que previsiblemente se acentuará con el paso de los días.

El miércoles tenderá a quedar soleado. El día comenzará con cielos nubosos, predominando las nubes bajas, sobre todo en la vertiente cantábrica. A medida que avance la mañana, la nubosidad irá a menos y por la tarde lucirá el sol de forma generalizada. Por la tarde el viento soplará del nordeste. Las temperaturas serán similares o algo más altas.

La jornada del jueves vendrá marcada por un ascenso notable de las temperaturas máximas, sobre todo en el interior, donde los termómetros superarán fácilmente la barrera de los 30 ºC. En la costa el ambiente será algo más suave debido a la entrada de la brisa, que por la tarde irá avanzando hacia el interior. Tras disiparse las brumas y nieblas de primeras horas, nos espera un día despejado con tan solo algunas nubes altas por la tarde.

Por otro lado, el pronóstico a corto plazo de Euskalmet prevé brumas y nieblas matinales para el viernes, así como cielo poco nuboso o despejado. Sin embargo, a partir de la tarde-noche aumentarán las nubes altas. El viento será flojo de componente sur, con algunos intervalos moderados, y por la tarde girará a noroeste flojo, con intervalos moderados. Las temperaturas, por otro lado, se situarán en ligero a moderado ascenso.