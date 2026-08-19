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El calor da paso a la lluvia y a un acusado descenso de las temperaturas durante todo el fin de semana

El eje del Ebro está bajo aviso amarillo por temperaturas altas, mientras que el jueves llegará un cambio de tiempo con lluvias y un descenso de las temperaturas.
Agde (France), 23/12/2025.- People walk next to the Herault river in Agde, Southern France, 23 December 2025. Due to heavy rain, Meteo-France issued a red warning for flooding. (Francia) EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo
Foto: EFE
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EITB

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El tiempo cambiará de forma notable a partir de este jueves en Euskal Herria. Este miércoles todavía se esperan temperaturas altas, especialmente en el eje del Ebro, donde está activo un aviso amarillo por temperaturas altas extremas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las máximas podrían rondar los 36 ºC en esa zona.

El cambio de tiempo tendrá continuidad durante los próximos días. El viernes seguirá el ambiente fresco y se producirán chubascos, principalmente durante la primera mitad del día, con posibilidad de alguna tormenta. Las precipitaciones irán remitiendo por la tarde y disminuirá la nubosidad. Las máximas rondarán los 22-24 ºC en todo el territorio.

El sábado continuará el tiempo inestable, con cielos nubosos y muy nubosos en la vertiente cantábrica. Se esperan chubascos débiles, localmente moderados, sobre todo durante la primera mitad del día y en la vertiente cantábrica, sin descartar alguna tormenta. Las temperaturas no cambiarán o bajarán ligeramente y el viento soplará flojo a moderado del norte.

El domingo seguirá la misma tendencia, con cielos nubosos y posibilidad de chubascos y tormentas. El viento será flojo de componente norte, con algunos intervalos moderados, y las temperaturas se mantendrán sin cambios.

El lunes también estará marcado por la nubosidad y la posibilidad de chubascos, especialmente en la vertiente cantábrica, donde los cielos estarán muy nubosos. El viento será flojo del norte, con intervalos moderados, aunque girará a componente sur durante la tarde-noche. Las temperaturas se mantendrán sin cambios.

¿Cómo será el tiempo este miércoles?

Durante la jornada abundarán las nubes en la zona cantábrica, especialmente en la costa. En el sur habrá más claros durante la mañana, aunque la nubosidad irá aumentando a medida que avance la tarde y no se descartan chubascos localmente moderados al final del día.

El viento del norte contribuirá a suavizar las temperaturas por la tarde en la mitad norte, mientras que en el interior seguirá haciendo calor.

¿Cuándo llegará el cambio de tiempo?

El jueves llegará el cambio de tiempo, con una jornada que comenzará todavía con algunos claros y nubes medias y altas. A medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando desde el oeste.

Por la tarde comenzará a llover y al final de la jornada podrían producirse chubascos más intensos. Además, las temperaturas máximas descenderán, especialmente en las zonas del interior, mientras que el viento soplará de componente norte y se intensificará durante la tarde.

El cambio supondrá el final de este episodio de temperaturas elevadas y dará paso a un ambiente más fresco y lluvioso en los próximos días.

Ocio Eguraldia

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