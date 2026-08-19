El calor da paso a la lluvia y a un acusado descenso de las temperaturas durante todo el fin de semana
El tiempo cambiará de forma notable a partir de este jueves en Euskal Herria. Este miércoles todavía se esperan temperaturas altas, especialmente en el eje del Ebro, donde está activo un aviso amarillo por temperaturas altas extremas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las máximas podrían rondar los 36 ºC en esa zona.
El cambio de tiempo tendrá continuidad durante los próximos días. El viernes seguirá el ambiente fresco y se producirán chubascos, principalmente durante la primera mitad del día, con posibilidad de alguna tormenta. Las precipitaciones irán remitiendo por la tarde y disminuirá la nubosidad. Las máximas rondarán los 22-24 ºC en todo el territorio.
El sábado continuará el tiempo inestable, con cielos nubosos y muy nubosos en la vertiente cantábrica. Se esperan chubascos débiles, localmente moderados, sobre todo durante la primera mitad del día y en la vertiente cantábrica, sin descartar alguna tormenta. Las temperaturas no cambiarán o bajarán ligeramente y el viento soplará flojo a moderado del norte.
El domingo seguirá la misma tendencia, con cielos nubosos y posibilidad de chubascos y tormentas. El viento será flojo de componente norte, con algunos intervalos moderados, y las temperaturas se mantendrán sin cambios.
El lunes también estará marcado por la nubosidad y la posibilidad de chubascos, especialmente en la vertiente cantábrica, donde los cielos estarán muy nubosos. El viento será flojo del norte, con intervalos moderados, aunque girará a componente sur durante la tarde-noche. Las temperaturas se mantendrán sin cambios.
¿Cómo será el tiempo este miércoles?
Durante la jornada abundarán las nubes en la zona cantábrica, especialmente en la costa. En el sur habrá más claros durante la mañana, aunque la nubosidad irá aumentando a medida que avance la tarde y no se descartan chubascos localmente moderados al final del día.
El viento del norte contribuirá a suavizar las temperaturas por la tarde en la mitad norte, mientras que en el interior seguirá haciendo calor.
¿Cuándo llegará el cambio de tiempo?
El jueves llegará el cambio de tiempo, con una jornada que comenzará todavía con algunos claros y nubes medias y altas. A medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando desde el oeste.
Por la tarde comenzará a llover y al final de la jornada podrían producirse chubascos más intensos. Además, las temperaturas máximas descenderán, especialmente en las zonas del interior, mientras que el viento soplará de componente norte y se intensificará durante la tarde.
El cambio supondrá el final de este episodio de temperaturas elevadas y dará paso a un ambiente más fresco y lluvioso en los próximos días.
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Nubes y algo de lluvia antes del cambio
El miércoles será una jornada con más nubes, y la lluvia y el descenso de las temperaturas serán los protagonistas a partir del jueves.
Lluvia y temperaturas frescas, a partir del jueves
Xabier Casado, presentador del espacio "Eguraldia", anuncia lluvia y descenso de temperaturas a partir del 20 de agosto, una noticia que, tras el verano caluroso y seco que estamos viviendo, muchos estarán encantados de recibir. Sin embargo, todavía no se puede determinar dónde caerá esa esperada lluvia y qué cantidades se recogerán.
Inicio de semana con nubes en la mitad norte y sol en el interior
El martes y el miércoles serán soledos en todo el territorio, el jueves se producirá un descenso de temperaturas y se prevén lluvias para el viernes.
Avisos por lluvias y tormentas en Hego Euskal Herria este sábado
Álava estará en aviso amarillo desde las 17:00 horas y hasta medianoche, mientras que Gipuzkoa tendrá activado el mismo nivel entre las 00:00 y las 09:00 del domingo. En Navarra, la Ribera estará en aviso naranja y la zona centro, en amarillo, durante la tarde.
Euskadi y Navarra, en aviso amarillo ante un día de calor y tormentas
Euskadi activa desde el mediodía un aviso amarillo por temperaturas muy altas, mientras Navarra mantiene avisos por calor, lluvias y tormentas. En Iparralde, Météo-France advierte del riesgo de tormentas eléctricas.
Activado el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas hasta el jueves
Durante estas tres jornadas, se prevén máximas de 37º en el sur de Álava, 35º en la zona cantábrica interior y 31º en la costa.
¿Qué tiempo hará hoy?
Para hoy, se prevén cielos despejados en Euskal Herria. Se podrían formar intervalos de nubes bajas en la costa, aunque lo más probable es que aparezcan durante la noche, después del eclipse.
Las tormentas de granizo se repiten por segundo día en Navarra y Gipuzkoa
La Comunidad Foral e Iparralde continúan en alerta naranja este domingo por tormentas y precipitaciones intensas. En Noáin, una granizada ha dejado 5 litros por metros cuadrado en apenas 10 minutos.
Euskadi activa este sábado el aviso amarillo por temperaturas cercanas a los 35 grados en el sur del territorio
El aviso permanecerá activo entre las 12:00 y las 20:00 horas, pero a la tarde se esperan chubascos y tormentas, con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.