El calor da paso a la lluvia y a un acusado descenso de las temperaturas durante todo el fin de semana

El tiempo cambiará de forma notable a partir de este jueves en Euskal Herria. Este miércoles todavía se esperan temperaturas altas, especialmente en el eje del Ebro, donde está activo un aviso amarillo por temperaturas altas extremas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las máximas podrían rondar los 36 ºC en esa zona.

El cambio de tiempo tendrá continuidad durante los próximos días. El viernes seguirá el ambiente fresco y se producirán chubascos, principalmente durante la primera mitad del día, con posibilidad de alguna tormenta. Las precipitaciones irán remitiendo por la tarde y disminuirá la nubosidad. Las máximas rondarán los 22-24 ºC en todo el territorio.

El sábado continuará el tiempo inestable, con cielos nubosos y muy nubosos en la vertiente cantábrica. Se esperan chubascos débiles, localmente moderados, sobre todo durante la primera mitad del día y en la vertiente cantábrica, sin descartar alguna tormenta. Las temperaturas no cambiarán o bajarán ligeramente y el viento soplará flojo a moderado del norte.

El domingo seguirá la misma tendencia, con cielos nubosos y posibilidad de chubascos y tormentas. El viento será flojo de componente norte, con algunos intervalos moderados, y las temperaturas se mantendrán sin cambios.

El lunes también estará marcado por la nubosidad y la posibilidad de chubascos, especialmente en la vertiente cantábrica, donde los cielos estarán muy nubosos. El viento será flojo del norte, con intervalos moderados, aunque girará a componente sur durante la tarde-noche. Las temperaturas se mantendrán sin cambios.