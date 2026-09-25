Este viernes aumentará la nubosidad y descenderá la temperatura. La jornada comenzará con ambiente soleado en general, pero con intervalos de nubes bajas en la franja costera. A medida que pasen las horas la nubosidad baja irá en aumento y se extenderá hacia el interior. Al final del día podría llover en el nordeste de Gipuzkoa, y especialmente en Lapurdi. Descenderá de forma notable la temperatura en la mitad norte, pero en la mitad sur se esperan todavía valores altos que rondarán los 30 ºC.

El sábado habrá posibilidad de lloviznas en la mitad norte, sobre todo en la costa a primera hora. Durante la mañana irá disminuyendo la nubosidad, tendiendo a quedar soleado para la tarde. Las temperaturas no registrarán cambios en general.

Por último, el domingo la nubosidad será variable; durante la mañana habrá nubes medias y altas y durante la tarde se irán formando nubes de evolución diurna; no se descarta que al anochecer se produzca algún que otro chubasco tormentoso aislado. Pocos cambios en las temperaturas.