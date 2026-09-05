El calor seguirá siendo protagonista también el domingo, por lo que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo en el interior entre las 13:00 y las 19:00 horas.

De nuevo el cielo seguirá con intervalos nubosos, sin descartar alguna gota dispersa, especialmente durante la segunda mitad del día. Las temperaturas máximas subirán en la vertiente cantábrica y se mantendrán en la mediterránea. Esto nos dejará máximas en muchas localidades por encima de los 35 ºC y durante la madrugada, no refrescará demasiado. El viento irá girando durante la jornada, primero será de componente sur, cambiando a noroeste durante la tarde; con este cambio de viento, irá refrescando.

Comenzaremos la semana que viene con un descenso importante de las temperaturas máximas. Tendremos intervalos nubosos, con predominio de la nubosidad baja, también es probable que se formen bancos de nieblas a primeras horas. El viento predominante será el de componente norte. Las temperaturas máximas bajarán de forma notable, aunque se van a registran valores agradables, por encima de los 25 ºC

El martes bajarán las temperaturas, con viento del noroeste, y se espera lluvia para el miércoles.