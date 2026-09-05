Aviso amarillo por calor también para el domingo
El calor seguirá siendo protagonista también el domingo, por lo que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo en el interior entre las 13:00 y las 19:00 horas.
De nuevo el cielo seguirá con intervalos nubosos, sin descartar alguna gota dispersa, especialmente durante la segunda mitad del día. Las temperaturas máximas subirán en la vertiente cantábrica y se mantendrán en la mediterránea. Esto nos dejará máximas en muchas localidades por encima de los 35 ºC y durante la madrugada, no refrescará demasiado. El viento irá girando durante la jornada, primero será de componente sur, cambiando a noroeste durante la tarde; con este cambio de viento, irá refrescando.
Comenzaremos la semana que viene con un descenso importante de las temperaturas máximas. Tendremos intervalos nubosos, con predominio de la nubosidad baja, también es probable que se formen bancos de nieblas a primeras horas. El viento predominante será el de componente norte. Las temperaturas máximas bajarán de forma notable, aunque se van a registran valores agradables, por encima de los 25 ºC
El martes bajarán las temperaturas, con viento del noroeste, y se espera lluvia para el miércoles.
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Sin tregua hasta el domingo: los termómetros superarán desde hoy los 30º en Euskal Herria
En Álava, este viernes y sábado estará activo el aviso amarillo por temperaturas altas extremas. En Navarra, se activará este sábado la alerta naranja por calor. El domingo llegará el cambio.
El fenómeno meteorológico de El Niño podría convertirse en el más intenso jamás registrado, según la ONU
El episodio alcanzará su punto máximo a finales de este año, pero sus efectos continuarán durante 2027 y contribuirán a elevar las temperaturas medias mundiales el próximo año.
El calor sofocante vuelve a amenazar Euskal Herria
Este miércoles las temperaturas se mantendrán sin cambios, pero el jueves experimentarán un notable aumento, que situará los termómetros por encima de los 30 ºC en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona.
Agosto ha sido el segundo mes más cálido desde 1970 y uno de los más secos del siglo en Euskadi
La temperatura media ha sido 2,4 °C superior a la habitual, en un mes marcado por el calor extremo, la sequía, los eventos de precipitación intensa y los fenómenos adversos, que han obligado a activar 17 avisos amarillos.
Septiembre arrancará con ambiente seco y soleado
Tanto hoy como el martes las temperaturas serán más suaves, pero a partir del miércoles y sobre todo el jueves el calor irá ganando terreno. En general, la semana será soleada, a pesar de las nubes que se verán en la costa estos primeros días de la semana.
Ambiente veraniego los próximos días, con posibilidad de lluvia el domingo en Euskal Herria
El fin de semana arrancará con temperaturas frescas, que el sábado descenderán hasta los 9 ºC en Vitoria-Gasteiz, pero las máximas superarán los 30 ºC en diversos puntos del territorio; el domingo no se descartan lloviznas a última hora.
Ambiente bochornoso hoy, favorecido por el viento sur
Los termómetros podrían alcanzar los 34 ºC en muchos puntos. Durante la mañana se alternarán nubes y claros, y por la tarde se desarrollarán nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco tormentoso.
El calor seguirá apretando, pero aumenta la inestabilidad
Las próximas jornadas estarán marcadas por las altas temperaturas, pero la inestabilidad traerá tormentas por la tarde; en Navarra Aemet ha activado el aviso amarillo por granizo y lluvias de hasta 15 l/m² en una hora.
Anuncian crecidas en cauces menores y barrancos de Navarra
Debido a los avisos de lluvias intensas y tormentas establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología en varias provincias, entre ellas Navarra, la Confederación Hidrográfica del Ebro recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a la información meteorológica.