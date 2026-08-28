Ambiente veraniego los próximos días, con posibilidad de lluvia el domingo en Euskal Herria
Tiempo soleado y veraniego para el sábado. A primeras horas aparecerán algunos bancos de niebla y en la costa también nubes bajas, pero se desharán por la mañana. El viento soplará del sur, pero con menos fuerza que en jornadas anteriores; por la tarde girará a norte y se intensificará en el interior. Las temperaturas máximas serán 2 o 3 grados más altas y rondarán los 30 ºC; las mínimas seguirán siendo frescas.
El domingo volverá a lucir el sol en muchas zonas, pero en la mitad norte podrían aumentar las nubes bajas, debido a la cercanía de un frente. No se descarta que, a lo largo del día, sobre todo al final, pueda lloviznar en las comarcas cantábricas. Las temperaturas máximas bajarán un poco en la zona cantábrica y apenas sufrirán cambios en el resto. El viento soplará flojo, de dirección variable durante la mañana y de componente norte a partir del mediodía.
El pronóstico a medio plazo de Euskalmet señala que el lunes previsiblemente aumentará la nubosidad y se producirán precipitaciones, especialmente en la vertiente cantábrica.
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Ambiente bochornoso hoy, favorecido por el viento sur
Los termómetros podrían alcanzar los 34 ºC en muchos puntos. Durante la mañana se alternarán nubes y claros, y por la tarde se desarrollarán nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco tormentoso.
El calor seguirá apretando, pero aumenta la inestabilidad
Las próximas jornadas estarán marcadas por las altas temperaturas, pero la inestabilidad traerá tormentas por la tarde; en Navarra Aemet ha activado el aviso amarillo por granizo y lluvias de hasta 15 l/m² en una hora.
Anuncian crecidas en cauces menores y barrancos de Navarra
Debido a los avisos de lluvias intensas y tormentas establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología en varias provincias, entre ellas Navarra, la Confederación Hidrográfica del Ebro recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a la información meteorológica.
El domingo volverá a hacer calor en Euskal Herria
A pesar de que la jornada comenzará con temperaturas bajas — 14 ºC en Vitoria-Gasteiz —, alcanzará los 34 grados en Pamplona y 32 en Bilbao. Por la tarde se podrán producir algunos chubascos tormentosos que localmente podrían ser intensos y con granizo.
Todavía algo de lluvia, pero los chubascos remitirán por la tarde y de cara al fin de semana
Hoy se pueden producir chubascos fuertes en la vertiente cantábrica, especialmente en Bizkaia, Gipuzkoa e Iparralde, dónde se ha activado el aviso amarillo. El sábado y el domingo se pueden dar chubascos tormentosos.
Llega la lluvia a Euskal Herria
Los primeros chubascos han comenzado ya en la costa vizcaína, y con el paso de las horas, la lluvia se extenderá a toda Euskal Herria, ocasionalmente acompañada de tormentas y granizo. La CAV, Iparralde y la Ribera estarán bajo aviso amarillo.
El calor da paso a la lluvia y a un acusado descenso de las temperaturas durante todo el fin de semana
El eje del Ebro está bajo aviso amarillo por temperaturas altas, mientras que el jueves llegará un cambio de tiempo con lluvias y un descenso de las temperaturas.
Nubes y algo de lluvia antes del cambio
El miércoles será una jornada con más nubes, y la lluvia y el descenso de las temperaturas serán los protagonistas a partir del jueves.
Lluvia y temperaturas frescas, a partir del jueves
Xabier Casado, presentador del espacio "Eguraldia", anuncia lluvia y descenso de temperaturas a partir del 20 de agosto, una noticia que, tras el verano caluroso y seco que estamos viviendo, muchos estarán encantados de recibir. Sin embargo, todavía no se puede determinar dónde caerá esa esperada lluvia y qué cantidades se recogerán.