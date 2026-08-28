Ambiente veraniego los próximos días, con posibilidad de lluvia el domingo en Euskal Herria

Tiempo soleado y veraniego para el sábado. A primeras horas aparecerán algunos bancos de niebla y en la costa también nubes bajas, pero se desharán por la mañana. El viento soplará del sur, pero con menos fuerza que en jornadas anteriores; por la tarde girará a norte y se intensificará en el interior. Las temperaturas máximas serán 2 o 3 grados más altas y rondarán los 30 ºC; las mínimas seguirán siendo frescas.

El domingo volverá a lucir el sol en muchas zonas, pero en la mitad norte podrían aumentar las nubes bajas, debido a la cercanía de un frente. No se descarta que, a lo largo del día, sobre todo al final, pueda lloviznar en las comarcas cantábricas. Las temperaturas máximas bajarán un poco en la zona cantábrica y apenas sufrirán cambios en el resto. El viento soplará flojo, de dirección variable durante la mañana y de componente norte a partir del mediodía.

El pronóstico a medio plazo de Euskalmet señala que el lunes previsiblemente aumentará la nubosidad y se producirán precipitaciones, especialmente en la vertiente cantábrica.