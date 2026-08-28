VUELVE EL CALOR
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ambiente veraniego los próximos días, con posibilidad de lluvia el domingo en Euskal Herria

El fin de semana arrancará con temperaturas frescas, que el sábado descenderán hasta los 9 ºC en Vitoria-Gasteiz, pero las máximas superarán los 30 ºC en diversos puntos del territorio; el domingo no se descartan lloviznas a última hora.
Imagen de San Sebastián. Foto: Jon Hernández Utrera
Euskaraz irakurri: Udako giroa izango da nagusi datozen egunetan, eta euria egin dezake igandean Euskal Herrian

EITB

Última actualización

Tiempo soleado y veraniego para el sábado. A primeras horas aparecerán algunos bancos de niebla y en la costa también nubes bajas, pero se desharán por la mañana. El viento soplará del sur, pero con menos fuerza que en jornadas anteriores; por la tarde girará a norte y se intensificará en el interior. Las temperaturas máximas serán 2 o 3 grados más altas y rondarán los 30 ºC; las mínimas seguirán siendo frescas.

El domingo volverá a lucir el sol en muchas zonas, pero en la mitad norte podrían aumentar las nubes bajas, debido a la cercanía de un frente. No se descarta que, a lo largo del día, sobre todo al final, pueda lloviznar en las comarcas cantábricas. Las temperaturas máximas bajarán un poco en la zona cantábrica y apenas sufrirán cambios en el resto. El viento soplará flojo, de dirección variable durante la mañana y de componente norte a partir del mediodía.

El pronóstico a medio plazo de Euskalmet señala que el lunes previsiblemente aumentará la nubosidad y se producirán precipitaciones, especialmente en la vertiente cantábrica.

Verano Eguraldia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X