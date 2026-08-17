Lluvia y temperaturas frescas, a partir del jueves
Xabier Casado, presentador del espacio "Eguraldia", anuncia lluvia y descenso de temperaturas a partir del 20 de agosto, una noticia que, tras el verano caluroso y seco que estamos viviendo, muchos estarán encantados de recibir. Sin embargo, todavía no se puede determinar dónde caerá esa esperada lluvia y qué cantidades se recogerán.
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Inicio de semana con nubes en la mitad norte y sol en el interior
El martes y el miércoles serán soledos en todo el territorio, el jueves se producirá un descenso de temperaturas y se prevén lluvias para el viernes.
Avisos por lluvias y tormentas en Hego Euskal Herria este sábado
Álava estará en aviso amarillo desde las 17:00 horas y hasta medianoche, mientras que Gipuzkoa tendrá activado el mismo nivel entre las 00:00 y las 09:00 del domingo. En Navarra, la Ribera estará en aviso naranja y la zona centro, en amarillo, durante la tarde.
Euskadi y Navarra, en aviso amarillo ante un día de calor y tormentas
Euskadi activa desde el mediodía un aviso amarillo por temperaturas muy altas, mientras Navarra mantiene avisos por calor, lluvias y tormentas. En Iparralde, Météo-France advierte del riesgo de tormentas eléctricas.
Activado el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas hasta el jueves
Durante estas tres jornadas, se prevén máximas de 37º en el sur de Álava, 35º en la zona cantábrica interior y 31º en la costa.
¿Qué tiempo hará hoy?
Para hoy, se prevén cielos despejados en Euskal Herria. Se podrían formar intervalos de nubes bajas en la costa, aunque lo más probable es que aparezcan durante la noche, después del eclipse.
Las tormentas de granizo se repiten por segundo día en Navarra y Gipuzkoa
La Comunidad Foral e Iparralde continúan en alerta naranja este domingo por tormentas y precipitaciones intensas. En Noáin, una granizada ha dejado 5 litros por metros cuadrado en apenas 10 minutos.
Euskadi activa este sábado el aviso amarillo por temperaturas cercanas a los 35 grados en el sur del territorio
El aviso permanecerá activo entre las 12:00 y las 20:00 horas, pero a la tarde se esperan chubascos y tormentas, con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.
Jornada lluviosa y fresca antes del regreso del calor el viernes
El jueves destaca la nubosidad y las precipitaciones en buena parte de Euskal Herria, aunque el tiempo mejorará de forma progresiva a lo largo del día. el viernes subirán con fuerza las temperaturas, mientras que el fin de semana podrían repetirse los chubascos tormentosos durante las tardes.
Lluvias y descenso de temperaturas hasta el jueves
La inestabilidad marcará el tiempo durante los dos próximos días, con lluvias débiles en la vertiente cantábrica, posibilidad de tormentas en el interior y un descenso de las temperaturas máximas. A partir del viernes volverá el ambiente más soleado y los termómetros iniciarán una recuperación.