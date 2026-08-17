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Lluvia y temperaturas frescas, a partir del jueves

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18:00 - 20:00
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EITB

Última actualización

Xabier Casado, presentador del espacio "Eguraldia", anuncia lluvia y descenso de temperaturas a partir del 20 de agosto, una noticia que, tras el verano caluroso y seco que estamos viviendo, muchos estarán encantados de recibir. Sin embargo, todavía no se puede determinar dónde caerá esa esperada lluvia y qué cantidades se recogerán.

Eguraldia

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