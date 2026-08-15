Avisos por lluvias y tormentas en Hego Euskal Herria este sábado
La inestabilidad aumentará este sábado en Euskadi y Navarra, con lluvias y tormentas que pueden ser localmente fuertes y estar acompañadas de granizo y rachas intensas de viento. Las temperaturas también descenderán durante la jornada.
En Euskadi, el Departamento de Seguridad activará a las 17:00 horas el aviso amarillo por precipitaciones intensas en Álava, que permanecerá vigente hasta medianoche. Se esperan chubascos moderados y tormentosos, localmente fuertes, que podrían dejar más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en puntos de la vertiente mediterránea, especialmente en el sur del territorio, donde puntualmente podrían superarse los 20 litros.
Además, existe riesgo de granizo de entre uno y dos centímetros y de rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora.
Aviso amarillo en Gipuzkoa durante la madrugada
El aviso se trasladará a Gipuzkoa durante la madrugada del domingo. En concreto, estará activo entre las 00:00 y las 09:00 horas por la posibilidad de precipitaciones intensas.
Durante ese periodo también podrían superarse los 15 litros por metro cuadrado en una hora en algunos puntos, especialmente en el este de Gipuzkoa, donde de forma puntual podrían alcanzarse más de 20 litros.
Según Euskalmet, este sábado aumentará la inestabilidad en Euskadi y descenderán las temperaturas. El cielo estará bastante nuboso por momentos y durante la mañana puede llover débilmente en la vertiente cantábrica. Por la tarde aumentará el riesgo de tormentas, especialmente en la mitad sur.
Aviso naranja en la Ribera de Navarra
En Navarra, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este sábado el aviso naranja por lluvias y tormentas en la Ribera entre las 14:00 y las 22:00 horas. En la zona centro de la Comunidad Foral estará vigente durante el mismo periodo un aviso amarillo por estos mismos fenómenos.
En la mitad norte se prevén cielos nubosos, con brumas y bancos de niebla por la mañana y por la tarde en zonas elevadas. En el resto de Navarra habrá intervalos nubosos y abundante nubosidad de evolución a partir del mediodía, con lluvias y chubascos tormentosos por la tarde.
Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de granizo en el centro y sur de la Comunidad Foral.
Las temperaturas descenderán, de forma localmente notable en las máximas de la Navarra media. Los termómetros oscilarán entre los 18 y 33 grados en Estella-Lizarra y Pamplona, entre los 15 y 32 grados en Roncal y entre los 22 y 31 grados en Tudela.
Tormentas también en Iparralde
En Iparralde también se prevé un aumento de la actividad tormentosa durante la tarde. La previsión de Météo-France apunta al desarrollo de tormentas, con posibilidad de fenómenos localmente intensos.
Te puede interesar
Euskadi y Navarra, en aviso amarillo ante un día de calor y tormentas
Euskadi activa desde el mediodía un aviso amarillo por temperaturas muy altas, mientras Navarra mantiene avisos por calor, lluvias y tormentas. En Iparralde, Météo-France advierte del riesgo de tormentas eléctricas.
Activado el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas hasta el jueves
Durante estas tres jornadas, se prevén máximas de 37º en el sur de Álava, 35º en la zona cantábrica interior y 31º en la costa.
¿Qué tiempo hará hoy?
Para hoy, se prevén cielos despejados en Euskal Herria. Se podrían formar intervalos de nubes bajas en la costa, aunque lo más probable es que aparezcan durante la noche, después del eclipse.
Las tormentas de granizo se repiten por segundo día en Navarra y Gipuzkoa
La Comunidad Foral e Iparralde continúan en alerta naranja este domingo por tormentas y precipitaciones intensas. En Noáin, una granizada ha dejado 5 litros por metros cuadrado en apenas 10 minutos.
Euskadi activa este sábado el aviso amarillo por temperaturas cercanas a los 35 grados en el sur del territorio
El aviso permanecerá activo entre las 12:00 y las 20:00 horas, pero a la tarde se esperan chubascos y tormentas, con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.
Jornada lluviosa y fresca antes del regreso del calor el viernes
El jueves destaca la nubosidad y las precipitaciones en buena parte de Euskal Herria, aunque el tiempo mejorará de forma progresiva a lo largo del día. el viernes subirán con fuerza las temperaturas, mientras que el fin de semana podrían repetirse los chubascos tormentosos durante las tardes.
Lluvias y descenso de temperaturas hasta el jueves
La inestabilidad marcará el tiempo durante los dos próximos días, con lluvias débiles en la vertiente cantábrica, posibilidad de tormentas en el interior y un descenso de las temperaturas máximas. A partir del viernes volverá el ambiente más soleado y los termómetros iniciarán una recuperación.
Un julio para la historia: 3,6 ºC más cálido de lo normal y extremadamente seco
El mes ha estado marcado por la ola de calor registrada entre los días 5 y 12, la cuarta del año, que afectó de forma generalizada a todo el territorio. Se superaron los 40 °C en varios puntos.
Inicio de semana con menos calor y posibilidad de tormentas
La nubosidad irá ganando terreno durante la jornada de este lunes y favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas en Euskal Herria. Además, no se descartan chubascos tormentosos por la tarde, sobre todo en el este, mientras que el martes volverá el tiempo estable y el calor.