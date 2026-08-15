La inestabilidad aumentará este sábado en Euskadi y Navarra, con lluvias y tormentas que pueden ser localmente fuertes y estar acompañadas de granizo y rachas intensas de viento. Las temperaturas también descenderán durante la jornada.

En Euskadi, el Departamento de Seguridad activará a las 17:00 horas el aviso amarillo por precipitaciones intensas en Álava, que permanecerá vigente hasta medianoche. Se esperan chubascos moderados y tormentosos, localmente fuertes, que podrían dejar más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en puntos de la vertiente mediterránea, especialmente en el sur del territorio, donde puntualmente podrían superarse los 20 litros.

Además, existe riesgo de granizo de entre uno y dos centímetros y de rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Aviso amarillo en Gipuzkoa durante la madrugada

El aviso se trasladará a Gipuzkoa durante la madrugada del domingo. En concreto, estará activo entre las 00:00 y las 09:00 horas por la posibilidad de precipitaciones intensas.

Durante ese periodo también podrían superarse los 15 litros por metro cuadrado en una hora en algunos puntos, especialmente en el este de Gipuzkoa, donde de forma puntual podrían alcanzarse más de 20 litros.

Según Euskalmet, este sábado aumentará la inestabilidad en Euskadi y descenderán las temperaturas. El cielo estará bastante nuboso por momentos y durante la mañana puede llover débilmente en la vertiente cantábrica. Por la tarde aumentará el riesgo de tormentas, especialmente en la mitad sur.

Aviso naranja en la Ribera de Navarra

En Navarra, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este sábado el aviso naranja por lluvias y tormentas en la Ribera entre las 14:00 y las 22:00 horas. En la zona centro de la Comunidad Foral estará vigente durante el mismo periodo un aviso amarillo por estos mismos fenómenos.

En la mitad norte se prevén cielos nubosos, con brumas y bancos de niebla por la mañana y por la tarde en zonas elevadas. En el resto de Navarra habrá intervalos nubosos y abundante nubosidad de evolución a partir del mediodía, con lluvias y chubascos tormentosos por la tarde.

Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de granizo en el centro y sur de la Comunidad Foral.

Las temperaturas descenderán, de forma localmente notable en las máximas de la Navarra media. Los termómetros oscilarán entre los 18 y 33 grados en Estella-Lizarra y Pamplona, entre los 15 y 32 grados en Roncal y entre los 22 y 31 grados en Tudela.

Tormentas también en Iparralde

En Iparralde también se prevé un aumento de la actividad tormentosa durante la tarde. La previsión de Météo-France apunta al desarrollo de tormentas, con posibilidad de fenómenos localmente intensos.