Inicio de semana con nubes en la mitad norte y sol en el interior
La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada bastante soleada en el sur. Sin embargo, en la mitad norte el viento estará bastante nublado sobre todo durante la mañana cuando lloverá de forma débil, principalmente en forma de sirimiri.
Por la tarde tenderá a levantar y se podrían abrir algunos claros. El viento de componente norte soplará suave; el cierzo repuntará ligeramente durante la tarde en el sur de Navarra. Las temperaturas mínimas serán algo más frescas y las máximas con pocos cambios o ligeramente más altas en el sur del territorio.
Bilbao: 20º-26º
Donostia-San Sebastián: 19º-26º
Vitoria-Gasteiz: 17º-28º
Iruñea-Pamplona: 18º-33º
El martes se espera una jornada de tiempo estable y sereno. El día será soleado en la mayor parte de las regiones; únicamente se espera algo de nubosidad durante la mañana en la mitad norte, pero en principio sin riesgo de lluvia. Los vientos de componente norte soplarán suaves y arreciarán un poco durante la tarde en el interior. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, salvo en la zona costera donde se mantendrán sin cambios.
Bilbao: 19º-28º
Donostia-San Sebastián: 17º-26º
Vitoria-Gasteiz: 14º-32º
Iruñea-Pamplona: 18º-35º
El miércoles será una jornada muy parecida al martes. Los pronósiticos auguran un descenso de temperaturas a partir del jueves y lluvia para el viernes.
Te puede interesar
Avisos por lluvias y tormentas en Hego Euskal Herria este sábado
Álava estará en aviso amarillo desde las 17:00 horas y hasta medianoche, mientras que Gipuzkoa tendrá activado el mismo nivel entre las 00:00 y las 09:00 del domingo. En Navarra, la Ribera estará en aviso naranja y la zona centro, en amarillo, durante la tarde.
Euskadi y Navarra, en aviso amarillo ante un día de calor y tormentas
Euskadi activa desde el mediodía un aviso amarillo por temperaturas muy altas, mientras Navarra mantiene avisos por calor, lluvias y tormentas. En Iparralde, Météo-France advierte del riesgo de tormentas eléctricas.
Activado el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas hasta el jueves
Durante estas tres jornadas, se prevén máximas de 37º en el sur de Álava, 35º en la zona cantábrica interior y 31º en la costa.
¿Qué tiempo hará hoy?
Para hoy, se prevén cielos despejados en Euskal Herria. Se podrían formar intervalos de nubes bajas en la costa, aunque lo más probable es que aparezcan durante la noche, después del eclipse.
Las tormentas de granizo se repiten por segundo día en Navarra y Gipuzkoa
La Comunidad Foral e Iparralde continúan en alerta naranja este domingo por tormentas y precipitaciones intensas. En Noáin, una granizada ha dejado 5 litros por metros cuadrado en apenas 10 minutos.
Euskadi activa este sábado el aviso amarillo por temperaturas cercanas a los 35 grados en el sur del territorio
El aviso permanecerá activo entre las 12:00 y las 20:00 horas, pero a la tarde se esperan chubascos y tormentas, con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.
Jornada lluviosa y fresca antes del regreso del calor el viernes
El jueves destaca la nubosidad y las precipitaciones en buena parte de Euskal Herria, aunque el tiempo mejorará de forma progresiva a lo largo del día. el viernes subirán con fuerza las temperaturas, mientras que el fin de semana podrían repetirse los chubascos tormentosos durante las tardes.
Lluvias y descenso de temperaturas hasta el jueves
La inestabilidad marcará el tiempo durante los dos próximos días, con lluvias débiles en la vertiente cantábrica, posibilidad de tormentas en el interior y un descenso de las temperaturas máximas. A partir del viernes volverá el ambiente más soleado y los termómetros iniciarán una recuperación.
Un julio para la historia: 3,6 ºC más cálido de lo normal y extremadamente seco
El mes ha estado marcado por la ola de calor registrada entre los días 5 y 12, la cuarta del año, que afectó de forma generalizada a todo el territorio. Se superaron los 40 °C en varios puntos.