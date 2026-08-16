La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada bastante soleada en el sur. Sin embargo, en la mitad norte el viento estará bastante nublado sobre todo durante la mañana cuando lloverá de forma débil, principalmente en forma de sirimiri.

Por la tarde tenderá a levantar y se podrían abrir algunos claros. El viento de componente norte soplará suave; el cierzo repuntará ligeramente durante la tarde en el sur de Navarra. Las temperaturas mínimas serán algo más frescas y las máximas con pocos cambios o ligeramente más altas en el sur del territorio.

Bilbao: 20º-26º

Donostia-San Sebastián: 19º-26º

Vitoria-Gasteiz: 17º-28º

Iruñea-Pamplona: 18º-33º

El martes se espera una jornada de tiempo estable y sereno. El día será soleado en la mayor parte de las regiones; únicamente se espera algo de nubosidad durante la mañana en la mitad norte, pero en principio sin riesgo de lluvia. Los vientos de componente norte soplarán suaves y arreciarán un poco durante la tarde en el interior. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, salvo en la zona costera donde se mantendrán sin cambios.

Bilbao: 19º-28º

Donostia-San Sebastián: 17º-26º

Vitoria-Gasteiz: 14º-32º

Iruñea-Pamplona: 18º-35º