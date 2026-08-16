Hodeiak kostaldean eta eguzkia barnealdean, astea hasteko
Asteartea eta asteazkena eguzkitsuak izango dira lurralde osoan, ostegunean tenperaturek behera egingo dute eta ostiralerako euria espero da.
Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren arabera, astelehena eguzkitsua izango da hegoaldean, baina ipar partean nahiko lainotuta egongo da, batez ere goizean, eta euri txikia egingo du, zirimiri moduan.
Arratsaldean altxatzeko joera hartuko du eguratsak eta ostarte batzuk ireki daitezke. Iparraldeko haizeak leun joko du; eta ziertzoak joko du Nafarroa hegoaldean arratsaldean.
Tenperatura minimoak zertxobait freskoagoak izango dira eta maximoak bere horretan eutsiko diete. Hegoaldean, baina, apur bat altuagoak izan daitezke.
Bilbo: 20º-26º
Donostia: 19º-26º
Gasteiz: 17º-28º
Iruñea: 18º-33º
Asteartean eguraldi egonkorra eta lasaia espero da. Eguna eguzkitsua izango da eskualde gehienetan; hodeiak goizean baino ez dira izando, eta ipar partean bakarrik eta ez dute euririk ekarriko.
Iparraldeko haizeak leun joko du eta arratsaldean apur bat zakartuko da barnealdean. Tenperatura maximoak apur bat igoko dira, kostaldean izan ezik, bertan ez baita aldaketarik izango.
Bilbo: 19º-28º
Donostia: 17º - 26º
Gasteiz: 14º-32º
Iruñea 18º-35º
Asteazkena asteartearen oso antzekoa izango da, ostegunetik aurrera tenperaturek behera egingo dute, eta euria iragartzen dute ostiralerako.
Zure interesekoa izan daiteke
Abisuak Hego Euskal Herrian larunbat honetan euriteak eta ekaitzak direla eta
Araban 17:00etatik gauerdira izango da abisu horia, eta Gipuzkoan, berriz, igandeko 00:00etatik 09:00etara. Nafarroan, alerta laranja izango da Erriberan eta abisu horia erdialdean, arratsaldean.
Abisu horia Euskadin eta Nafarroan, beroa eta ekaitzak direla eta
Euskadin, abisu horia izango da indarrean eguerditik aurrera tenperatura oso altuengatik; Nafarroan, berriz, beroagatik, euriagatik eta ekaitzengatik. Ipar Euskal Herrian, Meteo-Francek ekaitz elektrikoak izateko arriskuaz ohartarazi du.
Abisu horia ezarri dute ostegunera arte tenperatura altu eta oso altuengatik
Hurrengo hiru egunetan, maximoak 37º-koak izango dira Arabako hegoaldean, 35º-koak Kantauri barnealdean eta 31º-koak kostaldean.
Zer eguraldi izango dugu gaur?
Oro har, zeru oskarbiak espero ditugu gaurko; kostaldean behe-hodei batzuk espero dira, baina litekeena da eklipsearen ondoren sortzea, gauean zehar.
Ekaitzek gogor jo dute Nafarroan eta Gipuzkoan, bigarren egunez jarraian
Gauerdira arte, alerta laranja izango da indarrean ia Nafarroa osoan eta Ipar Euskal Herrian. Noainen, txingor erauntsia izan da, eta 10 minutuan 5 litro pilatu dira metro koadroko.
Euskadik abisu horia ezarri du larunbat honetan, lurraldearen hegoaldean 35 gradu ingurura heldu daitekeelako
Abisua 12:00etatik 20:00etara egongo da indarrean, baina ekaitzak eta haize-bolada oso zakarrak izan daitezke arratsaldetik aurrera.
Eguraldi euritsua eta freskoa, ostiralean beroa itzuli aurretik
Ostegunean hodeiak eta prezipitazioak izango dira nagusi Euskal Herriko toki gehienetan, baina eguraldiak hobera egingo du apurka-apurka. Ostiralean tenperaturak gora egingo du nabarmen, eta asteburuan trumoi-zaparradak bota ditzake, arratsaldez.
Euria eta aro freskoa ostegunera arte
Giro ezegonkorra izango da datozen bi egunetan: euri txikia egingo du Kantauri isurialdean, trumoi-ekaitzak jo dezake barnealdean eta tenperatura maximoak jaitsi egingo dira.
Uztailak utzitakoak: 3,6 ºC beroagoa izan da eta muturreko lehortea ekarri du
Hilaren 5etik eta 12ra izandako bero-boladak markak hautsi zituen. 40 gradutik gorako tenperaturak izan ziren hainbat lekutan.