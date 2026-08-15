Denbora
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Abisuak Hego Euskal Herrian larunbat honetan euriteak eta ekaitzak direla eta

Araban 17:00etatik gauerdira izango da abisu horia, eta Gipuzkoan, berriz, igandeko 00:00etatik 09:00etara. Nafarroan, alerta laranja izango da Erriberan eta abisu horia erdialdean, arratsaldean.

FOTODELDÍA SAN SEBASTIÁN, 24/11/2025.- Dos mujeres pasean bajo sus paraguas este lunes por la playa de La Concha de San Sebastián. El tiempo previsto para hoy en Euskadi es de cielo muy nuboso o cubierto, precipitaciones débiles que a partir del mediodía aumentarán en intensidad y serán muy abundantes en la vertiente cantábrica, donde habrá también posibilidad de que caigan en forma de tormentas, y cota de nieve que podría bajar a 1.200 metros por la noche.EFE/Javier Etxezarreta
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ezegonkortasuna areagotu egingo da larunbat honetan Euskadin eta Nafarroan, euri eta ekaitz zaparradak espero baitira. Zenbait tokitan zaparradak gogorrak izan daitezke, eta txingorra zein haize-bolada biziak ere izan daitezke. Tenperaturak behera egingo du egunean zehar.

Euskadin, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak 17:00etan aktibatuko du euri-jasa handiengatik abisu horia Araban, eta gauerdira arte egongo da indarrean. Zaparrada ertainak eta trumoitsuak espero dira, eta zenbait tokitan gogorrak izan daitezke. Isurialde mediterraneoko zenbait lekutan 15 litro ur baino gehiago pilatu daitezke metro koadroko ordubetean, lurraldearen hegoaldean bereziki,  eta 20 litro baino gehiago ere pila daitezke bertan uneren batean.

Gainera, 1-2 zentimetroko txingorra egiteko arriskua dago, eta haize-boladek orduko 40 eta 60 kilometro arteko abiadura har dezakete.

Abisu horia Gipuzkoan, goizaldean

Abisua Gipuzkoara igaroko da igande goizaldean, eta 00:00etatik 09:00etara egongo da indarrean, euri-jasa handiak egiteko arriskua dela eta.

Metro koadroko 15 litro ur baino gehiago pila daitezke ordubetean zenbait tokitan. Gipuzkoako ekialdean egin lezake euri gehien, eta 20 litro baino gehiago pila daitezke tarteka.

Euskalmeten arabera, ezegonkortasuna areagotu egingo da larunbatean Euskadin, eta tenperaturak jaitsi egingo dira. Zerua nahiko hodeitsu egongo da une batzuetan, eta goizean euri txikia egin dezake isurialde atlantikoan; arratsaldean, berriz, ekaitzak izateko arriskua handituko da, batez ere hegoaldean.

Abisu laranja Nafarroako Erriberan

Nafarroan, Espainiako Meteorologia Agentziak (Aemet) abisu laranja aktibatuko du Erriberan, euriteak eta ekaitzak espero dituztelako 14:00etatik 22:00etara. Nafarroako erdialdean, berriz, abisu horia egongo da indarrean aldi berean, fenomeno horiengatik.

Iparraldeko zerua hodeitsu egongo da, eta lanbroa eta laino-bankuak ager daitezke goizean zein arratsaldean goialdeko eremuetan. Nafarroako gainerako lekuetan, hodeitsu egongo da tarteka, eta hodeiak ugaritu egingo dira eguerditik aurrera. Arratsaldean, euria eta ekaitz-zaparradak izango dira.

Zaparrada gogorrak izan daitezke zenbait tokitan, eta txingorra ere egin dezake erdialdean eta hegoaldean.

Tenperaturak jaitsi egingo dira, eta jaitsiera nabarmena izan daiteke Nafarroako erdialdeko maximoetan. Termometroek 18 eta 33 gradu arteko balioak izango dituzte Lizarran eta Iruñean, 15 eta 32 gradu artekoak Erronkarin, eta 22 eta 31 gradu artekoak Tuteran.

Ekaitzak Iparraldean eta Frantziako hego-mendebaldean

Iparraldean eta Frantziako hego-mendebaldean ere, arratsaldean ekaitzak areagotzea espero dute. Météo-Francek emandako iragarpenaren arabera, ekaitzak garatuko dira inguru horretan.

Gipuzkoa Eguraldia Araba Nafarroa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X