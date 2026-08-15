Abisuak Hego Euskal Herrian larunbat honetan euriteak eta ekaitzak direla eta
Araban 17:00etatik gauerdira izango da abisu horia, eta Gipuzkoan, berriz, igandeko 00:00etatik 09:00etara. Nafarroan, alerta laranja izango da Erriberan eta abisu horia erdialdean, arratsaldean.
Ezegonkortasuna areagotu egingo da larunbat honetan Euskadin eta Nafarroan, euri eta ekaitz zaparradak espero baitira. Zenbait tokitan zaparradak gogorrak izan daitezke, eta txingorra zein haize-bolada biziak ere izan daitezke. Tenperaturak behera egingo du egunean zehar.
Euskadin, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak 17:00etan aktibatuko du euri-jasa handiengatik abisu horia Araban, eta gauerdira arte egongo da indarrean. Zaparrada ertainak eta trumoitsuak espero dira, eta zenbait tokitan gogorrak izan daitezke. Isurialde mediterraneoko zenbait lekutan 15 litro ur baino gehiago pilatu daitezke metro koadroko ordubetean, lurraldearen hegoaldean bereziki, eta 20 litro baino gehiago ere pila daitezke bertan uneren batean.
Gainera, 1-2 zentimetroko txingorra egiteko arriskua dago, eta haize-boladek orduko 40 eta 60 kilometro arteko abiadura har dezakete.
Abisu horia Gipuzkoan, goizaldean
Abisua Gipuzkoara igaroko da igande goizaldean, eta 00:00etatik 09:00etara egongo da indarrean, euri-jasa handiak egiteko arriskua dela eta.
Metro koadroko 15 litro ur baino gehiago pila daitezke ordubetean zenbait tokitan. Gipuzkoako ekialdean egin lezake euri gehien, eta 20 litro baino gehiago pila daitezke tarteka.
Euskalmeten arabera, ezegonkortasuna areagotu egingo da larunbatean Euskadin, eta tenperaturak jaitsi egingo dira. Zerua nahiko hodeitsu egongo da une batzuetan, eta goizean euri txikia egin dezake isurialde atlantikoan; arratsaldean, berriz, ekaitzak izateko arriskua handituko da, batez ere hegoaldean.
Abisu laranja Nafarroako Erriberan
Nafarroan, Espainiako Meteorologia Agentziak (Aemet) abisu laranja aktibatuko du Erriberan, euriteak eta ekaitzak espero dituztelako 14:00etatik 22:00etara. Nafarroako erdialdean, berriz, abisu horia egongo da indarrean aldi berean, fenomeno horiengatik.
Iparraldeko zerua hodeitsu egongo da, eta lanbroa eta laino-bankuak ager daitezke goizean zein arratsaldean goialdeko eremuetan. Nafarroako gainerako lekuetan, hodeitsu egongo da tarteka, eta hodeiak ugaritu egingo dira eguerditik aurrera. Arratsaldean, euria eta ekaitz-zaparradak izango dira.
Zaparrada gogorrak izan daitezke zenbait tokitan, eta txingorra ere egin dezake erdialdean eta hegoaldean.
Tenperaturak jaitsi egingo dira, eta jaitsiera nabarmena izan daiteke Nafarroako erdialdeko maximoetan. Termometroek 18 eta 33 gradu arteko balioak izango dituzte Lizarran eta Iruñean, 15 eta 32 gradu artekoak Erronkarin, eta 22 eta 31 gradu artekoak Tuteran.
Ekaitzak Iparraldean eta Frantziako hego-mendebaldean
Iparraldean eta Frantziako hego-mendebaldean ere, arratsaldean ekaitzak areagotzea espero dute. Météo-Francek emandako iragarpenaren arabera, ekaitzak garatuko dira inguru horretan.
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Abisu horia Euskadin eta Nafarroan, beroa eta ekaitzak direla eta
Euskadin, abisu horia izango da indarrean eguerditik aurrera tenperatura oso altuengatik; Nafarroan, berriz, beroagatik, euriagatik eta ekaitzengatik. Ipar Euskal Herrian, Meteo-Francek ekaitz elektrikoak izateko arriskuaz ohartarazi du.
Abisu horia ezarri dute ostegunera arte tenperatura altu eta oso altuengatik
Hurrengo hiru egunetan, maximoak 37º-koak izango dira Arabako hegoaldean, 35º-koak Kantauri barnealdean eta 31º-koak kostaldean.
Zer eguraldi izango dugu gaur?
Oro har, zeru oskarbiak espero ditugu gaurko; kostaldean behe-hodei batzuk espero dira, baina litekeena da eklipsearen ondoren sortzea, gauean zehar.
Ekaitzek gogor jo dute Nafarroan eta Gipuzkoan, bigarren egunez jarraian
Gauerdira arte, alerta laranja izango da indarrean ia Nafarroa osoan eta Ipar Euskal Herrian. Noainen, txingor erauntsia izan da, eta 10 minutuan 5 litro pilatu dira metro koadroko.
Euskadik abisu horia ezarri du larunbat honetan, lurraldearen hegoaldean 35 gradu ingurura heldu daitekeelako
Abisua 12:00etatik 20:00etara egongo da indarrean, baina ekaitzak eta haize-bolada oso zakarrak izan daitezke arratsaldetik aurrera.
Eguraldi euritsua eta freskoa, ostiralean beroa itzuli aurretik
Ostegunean hodeiak eta prezipitazioak izango dira nagusi Euskal Herriko toki gehienetan, baina eguraldiak hobera egingo du apurka-apurka. Ostiralean tenperaturak gora egingo du nabarmen, eta asteburuan trumoi-zaparradak bota ditzake, arratsaldez.
Euria eta aro freskoa ostegunera arte
Giro ezegonkorra izango da datozen bi egunetan: euri txikia egingo du Kantauri isurialdean, trumoi-ekaitzak jo dezake barnealdean eta tenperatura maximoak jaitsi egingo dira.
Uztailak utzitakoak: 3,6 ºC beroagoa izan da eta muturreko lehortea ekarri du
Hilaren 5etik eta 12ra izandako bero-boladak markak hautsi zituen. 40 gradutik gorako tenperaturak izan ziren hainbat lekutan.
Astea freskotik hasiko da eta ekaitzak izan daitezke arratsaldean
Hodeiak ugarituz joango dira astelehenean, eta tenperaturak behera egingo du Euskal Herrian. Gainera, baliteke arratsaldean trumoi-zaparradak botatzea, batez ere ekialdean. Asteartean, eguraldi egonkorra eta beroa itzuliko dira.