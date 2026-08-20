Llega la lluvia a Euskal Herria

Llega el anunciado cambio meteorológico a Euskal Herria. Aunque el jueves ha comenzado con algunos claros y nubes medias y altas, a medida que avancen las horas, la nubosidad irá en aumento por el oeste y con ello, los chubascos.

La pasado noche y al amanecer ha llovido algo en la costa de Bizkaia y el centro de Álava, y llueve ya en la zona de Bilbao, pero el cambio llegará a primera hora de la tarde, con lluvias generalizadas, más intensas a final del día, y que podrían ser de carácter tormentoso e ir acompañadas de granizo. El viento soplará del mar y las temperaturas máximas descenderán significativamente hasta los 23-25 ºC.

Aviso amarillo en la CAV, Iparralde y la Ribera

El Departamento vasco de Seguridad activará este jueves en la CAV el aviso amarillo por fuertes precipitaciones que pueden ir acompañadas de granizo. El aviso estará vigente entre las 12:00 y las 21:00 horas y, según las predicciones meteorológicas de Euskalmet, se pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en distintos puntos de la comunidad autónoma.

Los chubascos pueden ser tormentosos en algunas zonas y localmente fuertes y con granizo de entre 1 y 2 centímetros de grosor.

En Iparralde habrá aviso amarillo por tormentas a partir de las 14:00 horas hasta la medianoche.

También la Ribera navarra estará bajo aviso amarillo desde las 12:00 hasta las 20:00 horas por lluvia (15 litros en una hora), con chucbascos que podrán ser de carácter tormentoso, acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento.

¿Qué tiempo hará a partir del viernes?

El viernes continuaremos con ambiente fresco y chubascos, sobre todo durante la primera mitad del día y en la mitad norte. Seguiremos con posibilidad de tormentas y de granizo, sobre todo de madrugada y primeras horas. A medida que la tarde vaya avanzando los chubascos tenderán a remitir y se irán abriendo claros. Las temperaturas máximas apenas variarán, y rondarán los 23-24 ºC. El viento del noroeste soplará con fuerza durante la primera mitad del día, sobre todo en la costa y en el Valle del Ebro; por la tarde irá amainando.

El sábado subirán las temperaturas y aunque habrá algunos nubarrones en el cielo, se abrirán amplios claros. Se formarán bancos de niebla al amanecer. Las temperaturas máximas subirán un par de grados en la costa (hasta los 25-26 ºC) y la subida será más notable en la mitad sur (hasta los 28 ºC), lo que hará que se generen nubes de evolución hacia la tarde-noche que podrían dejar chubascos tormentosos, sobre todo en el este de Navarra.