Llega la lluvia a Euskal Herria
Los primeros chubascos han comenzado ya en la costa vizcaína, y con el paso de las horas, la lluvia se extenderá a toda Euskal Herria, ocasionalmente acompañada de tormentas y granizo. La CAV, Iparralde y la Ribera estarán bajo aviso amarillo.
Llega el anunciado cambio meteorológico a Euskal Herria. Aunque el jueves ha comenzado con algunos claros y nubes medias y altas, a medida que avancen las horas, la nubosidad irá en aumento por el oeste y con ello, los chubascos.
La pasado noche y al amanecer ha llovido algo en la costa de Bizkaia y el centro de Álava, y llueve ya en la zona de Bilbao, pero el cambio llegará a primera hora de la tarde, con lluvias generalizadas, más intensas a final del día, y que podrían ser de carácter tormentoso e ir acompañadas de granizo. El viento soplará del mar y las temperaturas máximas descenderán significativamente hasta los 23-25 ºC.
Aviso amarillo en la CAV, Iparralde y la Ribera
El Departamento vasco de Seguridad activará este jueves en la CAV el aviso amarillo por fuertes precipitaciones que pueden ir acompañadas de granizo. El aviso estará vigente entre las 12:00 y las 21:00 horas y, según las predicciones meteorológicas de Euskalmet, se pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en distintos puntos de la comunidad autónoma.
Los chubascos pueden ser tormentosos en algunas zonas y localmente fuertes y con granizo de entre 1 y 2 centímetros de grosor.
En Iparralde habrá aviso amarillo por tormentas a partir de las 14:00 horas hasta la medianoche.
También la Ribera navarra estará bajo aviso amarillo desde las 12:00 hasta las 20:00 horas por lluvia (15 litros en una hora), con chucbascos que podrán ser de carácter tormentoso, acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento.
¿Qué tiempo hará a partir del viernes?
El viernes continuaremos con ambiente fresco y chubascos, sobre todo durante la primera mitad del día y en la mitad norte. Seguiremos con posibilidad de tormentas y de granizo, sobre todo de madrugada y primeras horas. A medida que la tarde vaya avanzando los chubascos tenderán a remitir y se irán abriendo claros. Las temperaturas máximas apenas variarán, y rondarán los 23-24 ºC. El viento del noroeste soplará con fuerza durante la primera mitad del día, sobre todo en la costa y en el Valle del Ebro; por la tarde irá amainando.
El sábado subirán las temperaturas y aunque habrá algunos nubarrones en el cielo, se abrirán amplios claros. Se formarán bancos de niebla al amanecer. Las temperaturas máximas subirán un par de grados en la costa (hasta los 25-26 ºC) y la subida será más notable en la mitad sur (hasta los 28 ºC), lo que hará que se generen nubes de evolución hacia la tarde-noche que podrían dejar chubascos tormentosos, sobre todo en el este de Navarra.
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El calor da paso a la lluvia y a un acusado descenso de las temperaturas durante todo el fin de semana
El eje del Ebro está bajo aviso amarillo por temperaturas altas, mientras que el jueves llegará un cambio de tiempo con lluvias y un descenso de las temperaturas.
Nubes y algo de lluvia antes del cambio
El miércoles será una jornada con más nubes, y la lluvia y el descenso de las temperaturas serán los protagonistas a partir del jueves.
Lluvia y temperaturas frescas, a partir del jueves
Xabier Casado, presentador del espacio "Eguraldia", anuncia lluvia y descenso de temperaturas a partir del 20 de agosto, una noticia que, tras el verano caluroso y seco que estamos viviendo, muchos estarán encantados de recibir. Sin embargo, todavía no se puede determinar dónde caerá esa esperada lluvia y qué cantidades se recogerán.
Inicio de semana con nubes en la mitad norte y sol en el interior
El martes y el miércoles serán soledos en todo el territorio, el jueves se producirá un descenso de temperaturas y se prevén lluvias para el viernes.
Avisos por lluvias y tormentas en Hego Euskal Herria este sábado
Álava estará en aviso amarillo desde las 17:00 horas y hasta medianoche, mientras que Gipuzkoa tendrá activado el mismo nivel entre las 00:00 y las 09:00 del domingo. En Navarra, la Ribera estará en aviso naranja y la zona centro, en amarillo, durante la tarde.
Euskadi y Navarra, en aviso amarillo ante un día de calor y tormentas
Euskadi activa desde el mediodía un aviso amarillo por temperaturas muy altas, mientras Navarra mantiene avisos por calor, lluvias y tormentas. En Iparralde, Météo-France advierte del riesgo de tormentas eléctricas.
Activado el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas hasta el jueves
Durante estas tres jornadas, se prevén máximas de 37º en el sur de Álava, 35º en la zona cantábrica interior y 31º en la costa.
¿Qué tiempo hará hoy?
Para hoy, se prevén cielos despejados en Euskal Herria. Se podrían formar intervalos de nubes bajas en la costa, aunque lo más probable es que aparezcan durante la noche, después del eclipse.
Las tormentas de granizo se repiten por segundo día en Navarra y Gipuzkoa
La Comunidad Foral e Iparralde continúan en alerta naranja este domingo por tormentas y precipitaciones intensas. En Noáin, una granizada ha dejado 5 litros por metros cuadrado en apenas 10 minutos.