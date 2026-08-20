Iritsi da euria Euskal Herrira
Mendebaldean eta kostaldean hasi dira lehen zaparradak goizean eta orduek aurrera egin ahala, Euskal Herri osora zabalduko da euria, tarteka trumoi-ekaitzek eta txingorrak lagunduta. Abisu horipean izango dira EAE, Ipar Euskal Herria eta Erribera.
Iritsi da aldaketa eta gaur-biharretan euri kontuak izango dira albiste Euskal Herrian, aspaldiko partez. Osteguna ostarte batzuekin eta erdi mailako eta goi-hodeiekin hasi bada ere, orduek aurrera egin ahala, hodeiak ugarituz joango dira mendebaldetik eta euritara joko du.
Gauean eta goizaldean bota ditu dagoeneko zaparradaren batzuk, Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean, eta goizean Bilbo aldean ere ari du dagoeneko euria, baina arratsaldeko lehen orduan iritsiko da erabateko aldaketa eta, pixkana, ia denean botako du.
Egunaren amaieran zaparrada mardulagoak bota ditzake eta ez da baztertzen ekaitzak lehertzea han-hemenka eta txingorra botatzea. Ipar Euskal Herrian abisu horia izango da 14:00etatik gauerdira, ekaitzengatik. Itsas-haizea ibiliko da eta tenperatura maximoak nabarmen jaitsiko dira, 23-25 ºC arteko balioekin.
Abisu horia EAEn, Ipar Euskal Herrian eta Erriberan
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du ostegun honetan EAEn, prezipitazio handiengatik eta txingorragatik. Abisua 12:00etatik 21:00etara egongo da indarrean, Euskalmeten iragarpen meteorologikoen arabera, ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago bota baititzakee ekidegoko hainbat tokitan. Zaparradak trumoitsuak izan daitezke zenbait lekutan, gogorrak eta txingorrarekin, (1 eta 2 zentimetro pila liteke).
Ipar Euskal Herrian ere abisu horia egongo da ekaitzengatik 14:00etatik gauerdira.
Nafarroako Erribera ere abisu horian egongo da 12:00etatik 20:00etara, euria dela eta (15 litro ordubetean). Txingorra trumoitsua izan daiteke, eta txingorra eta haize-bolada oso gogorrak izan daitezke.
Zer eguraldi egingo du ostiraletik aurrera?
Ostiralean giro freskoarekin eta zaparradekin jarraituko dugu. Zaparradak batez ere egunaren lehen partean eta ipar partean egingo ditu. Trumoi-ekaitzak izan daitezke eta txingorra egin dezake, batez ere goizaldean eta goizean goiz. Arratsaldeak aurrera egin ahala, atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira. Tenperatura maximoetan apenas izango den aldaketarik-23-24 ºC-en bueltan geldituko dria. Ipar-mendebaldeko haizeak gogor joko du egunaren lehen partean, batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean, baina, arratsaldean baretu egingo da.
Larunbatean tenperaturak gora egingo du eta zeruan hodeigune batzuk izango diren arren, ostarte zabalak irekiko dira. Behe-lainoa sortuko da egunsentian. Tenperatura maximoek gora egingo dute, pare bat gradu kostaldean (25-26 ºC-raino) eta nabarmenago hegoaldean (28 ºC-ra). Hala, arratsalde-gau partean bero-hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake, batez ere Nafarroa ekialdean. Haizeak ipar-ekialdetik joko du. .
Zure interesekoa izan daiteke
Beroaren ostean, tenperaturak behera nabarmen asteburu osoan zehar
Ebro ibaiaren ardatza abisu horipean dago tenperatura altuengatik, eta ostegunean, berriz, eguraldi-aldaketa etorriko da: euria izango dugu protagonista eta tenperaturak behera egingo du.
Hodeiak eta euri pixka bat, aldaketaren aurretik
Asteazken lainotsuago baten ostean, euria eta tenperaturen jaitsiera izango dira protagonista ostegunetik aurrera.
Euria dator aste honen bigarren erdirako
"Eguraldia" tarteko aurkezle Xabier Casadok azaldu digunez, modeloek euria eta tenperatura jaitsiera iragartzen dituzte abuztuaren 20tik aurrera. Uda bero eta lehor honen ondoren, askok gustura hartuko duten albistea da hori. Hala ere, oraindik ezin da zehaztu non egingo duen euria eta zenbat botako duen.
Hodeiak kostaldean eta eguzkia barnealdean, astea hasteko
Asteartea eta asteazkena eguzkitsuak izango dira lurralde osoan, ostegunean tenperaturek behera egingo dute eta ostiralerako euria espero da.
Abisuak Hego Euskal Herrian larunbat honetan euriteak eta ekaitzak direla eta
Araban 17:00etatik gauerdira izango da abisu horia, eta Gipuzkoan, berriz, igandeko 00:00etatik 09:00etara. Nafarroan, alerta laranja izango da Erriberan eta abisu horia erdialdean, arratsaldean.
Abisu horia Euskadin eta Nafarroan, beroa eta ekaitzak direla eta
Euskadin, abisu horia izango da indarrean eguerditik aurrera tenperatura oso altuengatik; Nafarroan, berriz, beroagatik, euriagatik eta ekaitzengatik. Ipar Euskal Herrian, Meteo-Francek ekaitz elektrikoak izateko arriskuaz ohartarazi du.
Abisu horia ezarri dute ostegunera arte tenperatura altu eta oso altuengatik
Hurrengo hiru egunetan, maximoak 37º-koak izango dira Arabako hegoaldean, 35º-koak Kantauri barnealdean eta 31º-koak kostaldean.
Zer eguraldi izango dugu gaur?
Oro har, zeru oskarbiak espero ditugu gaurko; kostaldean behe-hodei batzuk espero dira, baina litekeena da eklipsearen ondoren sortzea, gauean zehar.
Ekaitzek gogor jo dute Nafarroan eta Gipuzkoan, bigarren egunez jarraian
Gauerdira arte, alerta laranja izango da indarrean ia Nafarroa osoan eta Ipar Euskal Herrian. Noainen, txingor erauntsia izan da, eta 10 minutuan 5 litro pilatu dira metro koadroko.