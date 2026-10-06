Abisu horia gaur eta bihar arratsalderako, euri-jasa handiengatik
Abisua 15:00etatik gauerdira arte egongo da indarrean, metro koadroko 15 litro baino gehiago bota ditzake eta. Tenperatura ere nabarmen jaitsiko da.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du gaur arratsaldeko 15:00etan, prezipitazio handiengatik, ordubetean metro koadroko 15 litro (l/m²) baino gehiago bota ditzakeelako.
Arratsaldeko hiruretatik aurrera eta gauerdira arte, Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziak trumoi-zaparrada ertainak botako ditu.
Bihar ere euria izango da protagonista, eta abisu horia ezarriko dute berriro, baina Bizkaian eta Gipuzkoan bakarrik; izan ere, ordubetean 15 l/m² baino gehiago botako du, eta Kantauri isurialdean euriteak bereziki handiak izango dira.
Abisua 15:00etatik 24:00etara egongo da indarrean. Denbora-tarte horretan, trumoi-zaparrada ertainak botako ditu, eta baliteke zenbait lekutan gogorrak izatea.
Ostegunean euriak jarraitu egingo du, batez ere Kantauri isurialdean eta egunaren lehen partean. Arratsaldean eta gauean gutxiago botako du eta azken orduetan atertzera egingo du. Lurraldearen hegoaldean euri txikia egingo du goizean eta arratsaldean atertu eta ostarteak irekiko dira. Ipar/ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrak goizean kostaldean eta Ebro ibarrean. Tenperatura apur bat jaitsiko da eta udazkeneko balioetan mugituko da.
Ostiraletik aurrera zerua argitzen hasiko da, eta astebururako, eguzkia nagusitzea eta tenperaturak gora egitea espero da.