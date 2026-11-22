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Denboraldiko lehen elur malutak Nafarroako Pirinioetara iritsi dira
Elurra Nafarroako Pirinioetara iritsi da, eta geruza zuri fin batez estali du Belagua ingurua.
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