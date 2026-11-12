Abisu horiak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Abisu horia ezarri dute gaur gauean EAEko kostaldean, euri zaparrada handiengatik

Abisua osteguneko 21:00etatik ostiraleko 03:00etara egongo da indarrean. Ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago pila daitezke, bereziki kostaldean.

GRAFCAV9826. BILBAO, 22/10/2024.- Personas se protegen de la lluvia con paraguas este martes en Bilbao, donde hay un cambio de tiempo por las diferentes borrascas que llegan del cantábrico EFE/Luis Tejido

EITB

Azken eguneratzea

Euri zaparrada handiak bota behar ditu gaur gauean euskal kostaldean. Hori dela eta, abisu horia ezarri dute prezipitazio handiagatik. Ostegunean sartuko da indarrean, azaroaren 12an, 21:00etan, eta ostiraleko 03:00ak arte iraungo du, hilaren 13ra arte.

Euskalmeten iragarpenaren arabera, ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago pila daitezke Kantauri isurialdeko iparraldeko hainbat tokitan, bereziki kostaldean.

Zaparradak ertainak izango dira, baina zenbait tokitan handiak izan daitezke. Euriaren intentsitateak gora egin dezake ostegun gauean, eta abisuak ostiral goizaldeko lehen orduetara arte iraungo du.

Eguraldia Alerta Meteorologikoak Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X