Tenperaturek gora egingo dute asteburuan, baina egunak hotzetik hasiko dira
Anplitude termikoa handia izango da, orokorrean. Bihar, ostirala, 0 graduko minimoa izango da Gasteizen; maximoa, ordea, 16 gradukoa izango da Arabako hiriburuan. Larunbatean, 20 gradutik gertu egon daitezke termometroak kostaldean.
Termometroak gorako bidean daude, eta horrela jarraituko dute astea bukatu bitartean. Oro ohar, zerua oskarbi egongo da, baina egunak pasa ahala lainoak ugaritu egingo dira.
Bihar, ostirala, giro eguzkitsua izango da. Behe-lainoa agertuko da leku askotan, eta, ostegunean ez bezala, erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugaritu egingo dira arratsaldean zehar.
Tenperaturei dagokienez, maximoak apur bat igoko dira lurralde osoan. Goizaldean eta goizean goiz hotza egingo du, eta Araban eta Nafarroan izotza ere bai.
Gasteizko tenperatura minimoa 0 graduan geratuko da, eta Guardian eta Iruñean gradu batekoa izango da. Kostaldean ere ez dira askoz altuagoak izango: 4 gradu Baionan, 5 Donostian eta 6 Bilbon.
Maximoetan, ordea, gorakada nabarmenagoa izango da. 16 gradukoak izango dira Donostian, Gasteizen eta Iruñean; 17koak Baionan, eta 18koak Bilbon.
Zeru lainotuak asteburuan
Larunbatean, tenperaturek gorako bidean jarraituko dute. Minimoetan nabarituko da aldea: Gasteizen 2 gradu, Iruñean 3, Baionan 7, eta Donostian eta Bilbon, 8.
Tenperatura maximoak 16 gradutik gorakoak izango dira hiriburu guztietan. Bilbon 19 gradura ere heldu daiteke termometroa.
Zeruari dagokionez, hodeiek estalita egongo da larunbatean. Oro har, erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak izango dira. Ugariagoak izango dira goizean.
Iganderako antzeko eguraldia iragarri du Euskalmetek: zerua nahikoa estalita eta tenperatura maila berdintsuan. Hego-haizea ibiliko da igandean.
Hurrengo astea hastearekin batera, termometroek gora egingo dute berriro.