Horrela eragingo die trafikoari eta oinezkoei Reala-Olympique Lyonnais partidagatik ezarritako segurtasun dispositiboak
"Arrisku handiko partida" denez, Donostiako Udalak perimetro bat zehaztu du Amara Berrin, Anoeta estadiotik gertu, eta bertan ibilgailuen zirkulazioa mugatuko da 16:45etik aurrera. Kontsultatu hemen aurreikusitako eragozpenak.
Ostegun honetan Donostiako Anoeta estadioan izango den Realaren eta Olympique Lyonnaisen arteko futbol-partidak trafiko eta oinezkoentzako itxierak eragingo ditu, Donostiako Udalak bere webgunearen bidez jakitera eman duenez. Izan ere, "arrisku handiko partida" izango denez, "segurtasun dispositibo garrantzitsua" hedatuko da hiri osoan.
Horrela, Amara Berriko trafikoa eten egingo da estadioaren inguruan 16:45etik 19:00etara, eta inguruko hainbat udal zerbitzu itxiko dira ordua baino lehen.
Udaleko eta segurtasun-operatiboko arduradunek estadiora garaiz eta behar besteko aurrerapenarekin joateko deia egin dute, eta Amara Berriko eta hiriko beste eremu batzuetako bizilagunei dei egin diete ibilbideak aldez aurretik planifikatzeko eta bide alternatiboak erabiltzeko.
Trafiko eraginak
14:00 - 22:00:
- Anoetako Kirol Hirira akreditazioa duten ibilgailuak bakarrik sartu ahal izango dira.
16:45 - 19:00:
- Errondo pasealekua (Zorroaga pasealekua eta Toribio Alzagaren arteko biribilgunetik Portutxoko biribilguneraino) erabat itxita geratuko da.
- Begiristain Doktorearen Pasealekua erabat itxita geratuko da Ospitaleen ingururaino (igotzeko eta jaisteko norabidea). Ospitalera joan behar duten hiritarrei aholkatzen zaie GI-40 errepidea erabiltzea.
- Madrilgo hiribidearen eta Isabel II.aren inguruko trafikoa mugatuko da.
- Garraio publikoan eragina izango du.
Oinezkoen mugikortasuna
16:45 - 19:00:
- Toribio Alzaga – Zorroaga pasealekua – Aita Donostia – Anoeta pasealekuaren arteko perimetroa oinezkoentzako itxita egongo da.
- Rafael Ruiz Balerdi haur-parkea ezin izango da erabili.
- Anoetarako sarrera Errondo pasealekutik bakarrik egingo da (Atano III.a)
Beste zerbitzuak
- Donostia Kirola: instalazioek ohiko ordutegia eta programazioa mantenduko dute, baina kirol-guneetara oinez eta Errondo pasealekuko sarbidetik (Atano III) baino ezin izango da sartu.
- 14:00etatik aurrera: ezin izango da ibilgailuz sartu
- 16:45etik aurrera: oinezkoentzako sarbidea Atano III.a pilotalekutik gertu dagoen sarreratik soilik egin ahal izango da. Xanti Tabernatik gertu dagoen sarbidea itxita egongo da oinezkoentzat ere
- Ernest Lluch Kultur Etxea: 16:00etan itxiko da eta ez da arratsaldez irekiko.
- Haurtxokoa eta Gaztelekua: itxita egongo dira.
TAO Amara Berrin
Amara Berrin TAOren 5-1 sektorearen egoiliar txartela duten auzotarrek euren ibilgailuak aparkatu ahal izango dute 1-2 Erdialdea, 1-5 Morlans, 5-2 Loiolako Erriberak eta 5-3 Loiola sektoreetan, azaroaren 4tik 6ra, biak barne, sektore bakoitzaren TAO egoiliar txartela duten baldintza berberetan.
Neurriak Anoetako estadioan ekitaldia dagoenean >
Beste hainbat neurri
Gainera, gogorarazi dute kirolaren bortizkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta tolerantzia ezaren aurkako Legeak kirol-instalazioetan edo inguruetan bengalak eramatea edota erabiltzea debekatzen duela, eta bide publikoan erabiltzeak ere Hiri Segurtasuna Babesteko Legea erabilita zigortu daitekeela, betiere baldin eta arau-hauste penalik ez badago.
Garraio publikoa
Eeragina garraio publikoan: