Aurreikuspenak bete dira eta demokratek hartu dute Kongresuaren kontrola
Trumpi geratzen zaizkion bi urteetan, demokratek gehiengoa izango dute Senatuan eta Behe Ganberan. AEBko presidenteak Greg Abbot Texasko gobernadoreari egotzi dio porrota.
Inkestek demokraten garaipena aurreikusten zuten Ordezkarien Ganberan, eta borroka estuagoa Senatuan, baina Etxe Zuriko maizterrari eta bere alderdiari ezarritako zigorra uste baino handiagoa izan da, eta hauteskunde gaueko zalantza nagusiak argitu dira, askok iragarri baino lehen.
Demokratek Behe Ganbera berreskuratu dute, 244 eserlekurekin, hemizikloa kontrolatzeko beharrezkoak diren 218 eserlekuen oso gainetik.
Errepublikanoek Florida bezalako gotorlekuetan sufritzen eutsi dioten arren, oposizioak bere helburu zailena ere lortu du: Senatua iraultzea, garaipen historiko bezain sinbolikoekin Texasen, Kansasen, Ipar Carolinan, Hego Carolinan, Iowan eta Ohion.
Errepublikanoen gotorlekuak erori dira
Texasen, James Talarico artzain presbiteriano eta hezitzailea aukeratu dute Senaturako, lehenengo demokrata 38 urtean, Ken Paxton estatuko fiskal nagusia eta Trumpen apustu pertsonala garaituta.
Greg Abbott gobernadore errepublikanoak ere, laugarren agintaldia jarraian lortu nahi zuenak, porrot egin du eta Gina Hinojosa demokrata gailendu zaio. Gina Hinojosa kargua hartu duen lehen latindarra izango da, eta amaiera eman dio hiru hamarkadatik gorako nagusitasun kontserbadoreari.
Texasko emaitzetan oinarrituta, baliteke boto latinoak atzekoz aurrera egitea, 2024an Trumpen garaipenari lagundu baitzion babes historiko batekin, eta orain bizkarra eman baitio.
Kansasen, beste gotorleku errepublikano batean, Adam Hamiltonek ia mende bateko bolada eten du.
Blokeoa Trumpen agenda legegileari
Ordezkarien Ganberako gehiengo berriak oposizioari aukera emango dio Trumpen agenda legegilea blokeatzeko, ikerketak abiatzeko eta presidentearen edo kabineteko kideen aurkako epaiketa politikoak bultzatzeko, nahiz eta balizko kargugabetze batek Senatuan bi hereneko gehiengoa beharko lukeen.
Goi Ganberaren kontrolak, gainera, atzerri politikako erabakiak baldintzatzeko eta Auzitegi Gorenerako hautagaien berrespena blokeatzeko boterea emango die demokratei.
Horrela, Trumpek aurka izango duen Kongresu bati aurre egin beharko dio geratzen zaizkion bi urteetan.
Trumpek dio ez dela bere errua
Hauteskunde gauean, agintaria porrotetik aldentzen saiatu da, Truth Social bere plataforman mezu bat bidalita. Mezu horretan, errepublikanoen buruak adierazi du bera ez zela boto paperetan agertzen, eta Greg Abbott Texaseko gobernadoreari egotzi dio porrota, berarengandik urruntzeagatik.
"Ez nintzen hauteskundeetara aurkeztu eta, aurkeztu izan banintz, gehiengo handi batekin irabaziko genukeen!", idatzi du.
Hala ere, Trump erabat murgildu da kanpaina osoan zehar, ia egunero egin ditu mitinak, eta hauteskundeak bere figurari buruzko erreferendum bihurtzen lagundu du.
Hala ere, bere populartasun maila baxua oztopo izan da errepublikarrentzat, inflazioak, Irango gerrak, muga-zergak eta migrazio-politikak eraginda.
The New York Times egunkariari egindako adierazpenetan, presidenteak tonu lasaiagoa hartu du: emaitzek demokraten garaipena iragartzen zutela onartu du, eta Kongresuko gehiengo berriarekin "lan egiteko" prest agertu da.
2020ko presidentetzarako hauteskundeetan Joe Bidenen aurkako porrota inoiz onartu ez zuen agintariarengan ohikoa ez den keinu bat izan da.