AGINTALDI ERDIKO HAUTESKUNDEAK
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Ireki dituzte lehen hauteslekuak Trumpen etorkizunerako giltzarri izango diren agintaldi erdiko hauteskundeetan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hauteslekuak modu mailakatuan irekiko dituzte lurralde osoan. 250 milioi pertsona daude botoa ematera deituta, eta 57 milioik aurrez eman dute.

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

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