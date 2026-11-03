ELECCIONES DE MEDIO MANDATO
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Abren los primeros colegios electorales en unas 'midterm' clave para el futuro de Trump

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehen hauteslekuak ireki dituzte Trumpen etorkizunerako giltzarri diren 'midterm' etan

EITB

Última actualización

Los colegios se abrirán de manera escalonada en todo el territorio. 250 millones de personas están llamadas a votar en la jornada de hoy, 57 millones ya lo han hecho por adelantado.

Estados Unidos Donald Trump Internacional

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