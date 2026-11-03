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Abren los primeros colegios electorales en unas 'midterm' clave para el futuro de Trump
Los colegios se abrirán de manera escalonada en todo el territorio. 250 millones de personas están llamadas a votar en la jornada de hoy, 57 millones ya lo han hecho por adelantado.
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