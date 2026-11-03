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Un turista muerto y otro herido en Nepal tras chocar dos helicópteros en el Everest

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

La colisión ha ocurrido mientras las aeronaves intentaban aterrizar en un helipuerto del distrito de Solukhumbu, a pocos kilómetros del Campo Base del Everest.

Accidentes de Aviones Asia Internacional

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