Una oleada de ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados y otros establecimientos comerciales ha afectado a cinco países europeos durante la madrugada del domingo al lunes. Los ataques han alcanzado a comercios de Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia e Irlanda y han provocado alteraciones en frigoríficos y congeladores, con subidas repentinas de temperatura que han llegado hasta los 50 grados en algunos equipos.

Los piratas informáticos han accedido a distancia a los sistemas de control de la refrigeración y han manipulado su funcionamiento, activando incluso el modo de descongelación. Como consecuencia, algunos establecimientos han perdido mercancía, mientras que otros han tenido que retirar productos de la venta por precaución o recurrir a camiones frigoríficos para conservar los alimentos.

La nueva oleada presenta similitudes con los ataques registrados en Francia durante la noche del 11 al 12 de octubre, cuando cientos de supermercados sufrieron incidencias similares. Por el momento, no se ha confirmado que todos los incidentes respondan a una misma operación.

Bélgica, uno de los países más afectados

Bélgica ha registrado uno de los mayores balances de establecimientos afectados. La cadena de supermercados Delhaize ha confirmado problemas informáticos en alrededor de 40 tiendas, mientras que Carrefour Bélgica ha comunicado incidencias en otros 15 establecimientos.

También se han detectado alteraciones en tiendas Spar y en una cadena de carnicerías de Amberes. La empresa especializada en instalaciones frigoríficas Sabcobel identificó una veintena de sistemas afectados entre los cientos que gestiona en el país.

Ataques a supermercados de Suecia e Irlanda

La oleada de ciberataques también ha alcanzado a las cadenas de supermercados suecas ICA y Coop. Ambas han confirmado incidencias en varios establecimientos, aunque no han concretado el número de tiendas afectadas.

En algunos casos, los congeladores han llegado a alcanzar temperaturas de hasta 50 grados centígrados, según han comunicado las compañías al diario sueco Aftonbladet. El Centro Nacional para la Seguridad Cibernética de Suecia ha abierto una investigación.

En Irlanda, la empresa Musgrave, propietaria de la cadena SuperValu, ha confirmado que 13 supermercados han sufrido problemas relacionados con un modelo específico de equipos de refrigeración.

Diecisiete empresas afectadas en Países Bajos

En Países Bajos, el proveedor de equipos de refrigeración Danfoss ha confirmado ciberataques contra al menos 17 empresas. Los establecimientos afectados son principalmente carnicerías y pequeñas tiendas de barrio.

Contraseñas predeterminadas y redes sin protección

Según Danfoss, los ataques aprovecharon las vulnerabilidades de los sistemas de control de la refrigeración conectados a internet.

Estos equipos permiten supervisar a distancia la temperatura de las cámaras frigoríficas y los congeladores comerciales, lo que facilita a los técnicos detectar y solucionar averías sin necesidad de desplazarse.

Sin embargo, algunos de los dispositivos afectados estaban conectados a redes sin protección adecuada y utilizaban contraseñas predeterminadas. Estas deficiencias habrían permitido a los atacantes acceder a los equipos y modificar su funcionamiento.

La compañía había advertido a sus clientes neerlandeses a mediados de octubre y les había recomendado desconectar los dispositivos de internet o restringir su acceso mediante redes seguras. Según su portavoz, los ataques podrían haberse evitado aplicando esas medidas.

IKEA también confirma un ataque en Bélgica

La cadena de distribución de muebles IKEA ha confirmado que su establecimiento de Mons, en Bélgica, también se ha visto afectado por un ciberataque contra los sistemas de control de refrigeración.

La compañía ha retirado algunos productos alimentarios de los equipos frigoríficos por precaución y prevé que se produzcan pérdidas de alimentos.

IKEA no descarta que haya más establecimientos afectados y asegura que continúa investigando el incidente.

El precedente de Francia: cientos de supermercados afectados

Esta nueva oleada recuerda al ciberataque registrado en Francia durante la noche del 11 al 12 de octubre, cuando los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados de cadenas como Intermarché, Coopérative U, Carrefour, Leclerc y Monoprix fueron manipulados.