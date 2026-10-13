Ciberataques provocan pérdidas multimillonarias en cadenas de supermercados europeos

Varios supermercados de Francia, Bélgica y Países Bajos dieron cuenta este lunes de ciberataques de naturaleza diferente que afectaron a su funcionamiento, malogrando sus productos frescos y congelados y con pérdidas multimillonarias.



En el caso de Bélgica y Países Bajos el "incidente de ciberseguridad" afectó a los grupos Delhaize y Albert Heijn, que se vieron obligados a "desconectar algunos sistemas para protegerlos", aunque no obligó a cerrar a los establecimientos, pero sí a suspender sus servicios de entrega a domicilio.



La incidencia fue superior en el Estado francés, donde los piratas entraron en el sistema de control a distancia de los sistemas de refrigeración y lanzaron un programa de deshielo rápido, poniéndolos a 50 grados, lo que hizo que se estropearan los productos.



El presidente del grupo Les Mousquetaires, Thierry Cotillard, uno de los afectados, cifró el daño sufrido en "varias decenas de millones de euros a nivel nacional" y lo calificó de "catástrofe" que pone de manifiesto "un problema de vulnerabilidad" que amenaza "la soberanía alimentaria".



Sin entrar a señalar quién puede estar detrás del ataque, Cotillard indicó que puede ser un móvil económico, con piratas que pidan un rescate a las empresas afectadas, pero también dijo que "puede ser un medio de desestabilización política".



"Si Francia no está aprovisionada por sus supermercados, el pueblo tendría hambre y un pueblo con hambre va a la revolución. Sería una catástrofe", dijo el directivo, que alertó contra la posibilidad de piratear los sistemas de aprovisionamiento y las bases logísticas que dejen a los supermercados sin productos.



El Gobierno francés se tomó muy en serio este ataque y ordenó la apertura de una investigación, centrada esencialmente en los posibles fallos de seguridad de la empresa danesa Danfoss, responsable de los sistemas de refrigeración afectados.



Además de los supermercados de Coopérative U y a Intermarché, el ataque afectó también a tiendas de Netto, Leclerc, Monoprix y, según algunos medios, también algunos supermercados de Carrefour.