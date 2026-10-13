Zibererasoek milioi askoko galerak eragin dituzte Europako zenbait supermerkatu katetan
Piratak izozkailu sistemen urrutiko kontrolean sartu ziren, tenperatura izugarri igoaraziz eta produktu askori eraginez.
Frantzia, Belgika eta Herbehereetako hainbat supermerkatuk zibereraso ezberdinen berri eman dute astelehen honetan. Zibereraso horiek produktu freskoei egin zieten kalte eta milioika eurokoak dira galerak.
Belgikaren eta Herbehereen kasuan, "zibersegurtasun intzidenteak" Delhaize eta Albert Heijn taldeei eragin zien. Ez zituzten establezimenduak itxi behar izan, baina etxez etxeko entrega zerbitzuak bertan behera utzi dituzte.
Eragina handiagoa izan da Frantziako Estatuan. Piratak izozkailuen urrutiko kontrol sisteman sartu ziren eta izotza azkar urtzeko programa bat abiarazi zuten, 50 gradutan jarriz eta produktuak hondatuz.
Thierry Cotillard Les Mousquetaires taldeko presidenteak, kaltetuetako batek, "nazio mailan dozenaka milioi euroko kaltea" jasan duela adierazi zuen, eta "hondamendi"tzat jo zuen.
Erasoaren atzean nor egon daitekeen adierazi gabe, Cotillardek esan zuen helburu ekonomikoa izan zezakeela, kaltetutako enpresei erreskatea eskatuko dieten piratekin, baina "testuinguru politikoa ezegonkortzeko helburua" ere izan zezaketela ohartarazi zuen.
"Supermerkatuek hornitzen ez badute, herria gose izango litzateke, eta goseak den herri bat iraultzara doa. Hondamendia litzateke", esan du zuzendariak, eta supermerkatuak produkturik gabe utziko lituzkeen hornikuntza sistemak eta sistema logistikoak pirateatzeko arriskuaz ohartarazi du.
Frantziako Gobernuak oso serio hartu zuen eraso hori, eta ikerketa bat abiaraztea agindu zuen, Danfoss enpresa daniarrak, kaltetutako hozte-sistemen arduradunak, izan zitzakeen segurtasun-akatsetan oinarrituta.
Cooperative U eta Intermarché supermerkatuez gain, erasoak Netto, Leclerc, Monoprix eta, hedabide batzuen arabera, Carrefourreko supermerkatu batzuei ere eragin zien.