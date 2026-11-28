Netanyahuk txandakako gobernu baten lehen agintaldiaren buru izatea eskaini dio Eisenkoti
Nazio batasunerako akordioa errazte aldera, horretarako prest dagoela ziurtatu du. Gauzak horrela, negoziazioak berehala hasteko eskatu du. Eisenkotek, berriz, Netanyahuren alderdiari leporatu dio azken bi asteetan proposamen zehatzik aurkeztu ez izana.
Benjamin Netanyahu Israelgo jarduneko lehen ministroak batasun nazionaleko balizko gobernu baten buru izatea proposatu dio Gadi Eisenkot Yashar! (Zuzena!) alderdiko buruzagiari larunbat honetan. Akordio horren arabera, biek txandaka zuzenduko lukete gobernua, eta Eisenkotek berak hartuko luke agintaldia lehenik.
"Gadi Eisenkotek lehen ministro kargua lehenik hartzea onartzen dut, eta nik, agintaldiaren hasieran, lehen ministroorde gisa jardutea", adierazi du Netanyahuk bere sare sozialetan zabaldutako ohar batean.
Netanyahuk gogorarazi du bere alderdia izan zela boto gehien lortu zituena azken hauteskundeetan, nahiz eta parlamentuko gehiengoa eskuratzetik urrun geratu. Horregatik, bere arabera, gobernuburu izatea edo, gutxienez, txandakako gobernu batean lehen agintaldia hartzea legokioke.
Hala ere, batasun nazionaleko akordioa errazte aldera printzipio horri uko egiteko prest dagoela adierazi du, eta negoziazioak berehala hasteko eskatu. "Benetakoak, zintzoak eta bizkorrak" izan behar dutela nabarmendu du, bi aldeek kontzesioak egiteko prest egon behar dutela gaineratuta.
Eskaintza hori, Eisenkotek ostiralean egindako adierazpenen ostean iritsi da. Zortzi eguneko epean gobernu berria osatzeko konpromisoa hartu zuen, eta Likud alderdiarekin akordioa lortzeko aukera zabalik utzi zuen, bi alderdien arteko desadostasunak gorabehera.
"Likud benetan norabidea aldatzeko eta lidergoak eskatzen dituen erabaki ausartak hartzeko prest badago, nire ateak zabalik eta eskua luzatuta jarraitzen dute", adierazi du Eisenkotek. Era berean, Netanyahuren alderdiari leporatu dio orain arte izandako bi asteko negoziazioetan proposamen zehatz bakar bat ere ez aurkeztu izana.
Eisenkotek gidatutako koalizioko alderdiek 48 eserleku dituzte guztira, eta alderdi arabiarrek, berriz, 19. Testuinguru horretan, Israelgo Parlamentuak 120 eserleku ditu, eta gehiengo osoa lortzeko 61 behar dira. Horrenbestez, alderdi arabiarren babesa baztertuz gero, Eisenkoten koalizioak alderdi ultraortodoxoen babesa bilatu beharko luke, 13 eserleku baitituzte, Likudekin aliatu saihesteko.