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Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako Gasteizko finalaurrekoa
Aitor Bizkarra, Ane Labaka, Beñat Gaztelumendi, Maddi Ane Txoperena, Nerea Ibarzabal eta Sustrai Colina arituko dira Mendizorrotza kiroldegian, finalerako txartel baten bila.
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