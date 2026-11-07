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50 urte dira Fernando Aire 'Xalbador' bertsolaria zendu zela
Fernando Aire Etxarten oinordekoek euskal kultura sustatzen jarraitzen dute, eta, batez ere, Odolaren mintzoa liburuan jasotako balioak. Askok diote Xalbador bertsolaria baino askoz gehiago izan zela. Xabier Leteren urratsei jarraituz, Iparraldeko Orkestrak Xalbador omentzeko bi kontzertu eskainiko ditu: azaroaren 27an, Baionan, eta azaroaren 28an, Urepelen.
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