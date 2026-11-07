BERTSOLARITZA
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50 urte dira Fernando Aire 'Xalbador' bertsolaria zendu zela

Iragarkia
Se conmemoran 50 años del fallecimiento de Fernando Aire, "Xalbador"
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Fernando Aire Etxarten oinordekoek euskal kultura sustatzen jarraitzen dute, eta, batez ere, Odolaren mintzoa liburuan jasotako balioak. Askok diote Xalbador bertsolaria baino askoz gehiago izan zela. Xabier Leteren urratsei jarraituz, Iparraldeko Orkestrak Xalbador omentzeko bi kontzertu eskainiko ditu: azaroaren 27an, Baionan, eta azaroaren 28an, Urepelen.

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