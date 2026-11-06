Frantziako txaleko horiek martxak deitu dituzte larunbaterako, agintariak aurka egon arren
Mugimendua 2018an sortu zen, erregaiaren prezioen igoeraren aurkako jarrera irmoa erakusteko. Parisko prefeturaren aginduei jaramonik egingo ez dietela iragarri dute mobilizazioetan parte hartzeko asmoa dutenek, eta Concorde plazan bilduko direla larunbatean.
Frantzian txaleko horiak izenarekin ezagutzen den protesta-taldeak mobilizazio handiak deitu ditu larunbaterako Parisen, Frantziako hiriburuan, bertako agintariak aurka agertu diren arren. Frantziako Gobernuaren aurkako martxa asko aurreikusten dira herrialdean, bizitzaren kostu handia salatzeko helburuarekin.
Mugimendua 2018an sortu zen, erregaiaren prezioen igoeraren aurkako jarrera irmoa erakusteko. Parisko prefeturaren aginduei jaramonik egingo ez dietela iragarri dute mobilizazioetan parte hartzeko asmoa dutenek, eta Concorde plazan bilduko direla larunbatean. Hala, protestekin bat egitera deitu dituzte herritarrak.
"Bihar Concorde plazara joango gara 14:00etan, eta han izango gara 19:00ak arte", esan du Benjamin Ball txaleko horien batzorde koordinatzaileko kideak. "Desobedientzia zibileko prozesu masiboa egiteko eskatzen ari gara, eta Poliziak ezarritako ibilbide alternatiboak ez jarraitzeko eskatzen diogu jendeari", gaineratu du.
Ildo horretatik, "demokraziarako eta errepublikarako eremu bat" dagoela azpimarratu du, eta "noraez autoritarioaren beste eremu bat, Emmanuel Macronena", Le Figaro egunkariak jaso duenez. "Manifestazioetarako ezarritako ibilbideak presidenteak ezartzen ditu, kolpez kolpe", erantsi du.
"Horregatik, desobeditu egingo dugu, eta Concorde plaza bezalako leku sinboliko batean egingo dugu protesta", azaldu du.
Macronen gobernuaren aurkako protestek Frantzia osoan jarraitzen duten testuinguruan hitz egin du txaleko horien batzorde koordinatzaileko kideak. Besteak beste, hezkuntzan egindako murrizketengatik, bizitzaren kostu handiagatik eta etxebizitzaren egoeragatik haserre agertu da. Ostiral honetan bertan, hainbat manifestariren abokatuek Laurent Nuñez Barne ministroa Justiziaren aurrera eramateko mehatxua egin dute.