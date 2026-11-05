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Bonba-mehatxu faltsuek Europako dozena bat hegaldiri eragin diete

Asteon bigarrenez, alarma faltsuak izan dira Europako hainbat hegaldi eta aireportutan. Ondorioz, hegazkinak beste inora bideratu eta lurreratu behar izan dituzte, eta segurtasun-dispositiboak abiatu zenbait aireportutan.

(Foto de ARCHIVO) Oct. 05, 2012 - Prague, Prague, Czech Republic - Prague Ruzyne airport was rename to Vaclav Havel Airport Prague. The airport is officially called to honor the first post Communist Czechoslovak president Vaclav Havel. The ceremony was held on the anniversary of Havel's 76th birthday. Matej Divizna / Zuma Press / Europa Press 05/10/2012 ONLY FOR USE IN SPAIN

Pragako aireportua. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Bonba mehatxu faltsuek eragina izan dute, aste honetan bigarren aldiz, Europako zenbait hegaldi eta aireportutan. Frantzian, Italian, Belgikan, Bulgarian, Txekiar Errepublikan, Austrian, Polonian eta Danimarkan segurtasun-dispositibo handiak aktibatu behar izan dituzte.

Bidaiariak zeramatzaten hegazkin batzuk euren ibilbidetik desbideratu behar izan dituzte, bonba-alerten ondorioz, aire-base edo aireportu batean lurreratzeko. Kasu guztietan, ez dute lehergailurik aurkitu ikuskapenetan.

Beste kasu batzuetan, hegazkinak helmugara iritsi ahal izan dira. Lehergailu-teknikariek ez dute benetako mehatxurik topatu.

Europa barruko helmugak lotzen zituzten hegaldiak izan dira guztiak. Mehatxu faltsu horiek eragina izan dute Ryanair, Wizz Air, Finnair eta LOT hegazkin-enpresetan.

Kasu batean, Varsovian (Polonia), aireportuko pistetako bat itxi egin behar izan dute, Parisera zihoan LOTen hegaldi bati mehatxu egin diote eta. Gainera, Kopenhageko aireportuan, poliziak eta militarrak bertaratu dira, alarma faltsu bati aurre egiteko.

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