AGINTALDI erdiko HAUTESKUNDEAK ESTATU BATUETAN

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Trumpek onartu du gerrak errepublikanoen porrota eragin duela, baina Irani berriro eraso egingo liokeela ziurtatu du

AEBko presidentearen aurretik, Vance mintzatu da eta esan du Iranen kontrako gerra ez dela popularra herritarren artean eta horrek eragin duela azken hauteskundetan haien alderdiak izan duen porrota.

AME3145. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 04/11/2026.- Captura de pantalla tomada de la transmisión oficial de The White House, que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando en una rueda de prensa este miércoles, tras la contundente derrota de los republicanos en las elecciones legislativas, donde mostró los avances de las obras del salón de baile que construye en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/ The White House /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Donald Trump, gaur. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Donald Trump AEBko presidenteak asteazken honetan onartu du iragan otsailean Iranen aurka hasitako gerrak eragin duela errepublikanoen porrota atzo izandako hauteskundeetan. Izan ere, istilu horrek erregaien prezioek gora egitea eragin du, herritarren kalterako. Hala ere, presidenteak ziurtatu du, berriro aukeratu beharko balu, Errepublika Islamikoari berriro eraso egingo liokeela.

Etxe Zuriko Dantza Aretoko obrak aurkezteko ekitaldi batean JD Vance presidenteordeak Irango gerraren aurka egindako kritikei buruz galdetu diotenean, Trumpek uste du berak esandakoa "hein handi batean, egia" dela, "gasolinaren prezioa apur bat igotzea eragin zuelako".

"Baina, aldi berean, berriro egin beharko banu, berriro egingo nuke, epe luzera irtenbide bakarra baita. Ezin da onartu Iranek arma nuklear bat izatea", gaineratu du Trumpek.

Otsailaren 28an Israelekin batera erasoak egiteko agindua eman zuenetik, merkataritza trafikoa kaltetuta dago Ormuzeko itsasartean eta dagoeneko zortzi hilabete igaro dira gerra hasi zenetik.

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