Nor da James Talarico, 40 urteko agintaldi errepublikanoaren ostean Texasen garaipena lortu duen demokrata?
Bere kanpaina ustelkeriaren eta polarizazio politikoaren aurkako mezuetan oinarritu da, eta klase ertain langilea batu nahi du eliteen eta milioidunen aurrean.
James Talarico Texasko Senaturako hautagai demokratak, irakasle eta apaizgai presbiterianoak, historia egin du hauteskunde gauean, Ken Paxton errepublikanoaren aurka irabazle izendatu eta estatuan ia berrogei urteko nagusitasun kontserbadoreari amaiera emanda.
Round Rocken (Texas) jaio eta hazia, Austin kanpoaldean, Talaricok, 1989an jaioak, hezkuntzan lan egin zuen politikan sartu aurretik. 2011n bigarren hezkuntzako irakasle izan zen San Antonioko eskola publiko batean, Teach For America unibertsitate graduatu berrientzako programaren bidez, eta, ondoren, lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleentzako matematika irakasten zuen gobernuz kanpoko erakunde batean lan egin zuen.
Erlijioso aitortua, eta Jesus eta bere aitona, artzain bataiatzailea, aipatzen ditu zerbitzu publikoan aritzeko inspirazio gisa. Gobernua ikasi zuen Austingo Texasko Unibertsitatean, Harvarden hezkuntza politikan masterra egin zuen eta gaur egun ikasketak amaitzen ari da Austingo Teologia Mintegi Presbiterianoan.
2018an, 29 urterekin, Texasko Ordezkarien Ganberarako aurkeztu zen 52. barrutian, Austin iparraldean, demokratek 2000. urteaz geroztik irabazten ez zuten eserlekurako.
Irabazi egin zuen, eta Estatuko legealdiko kiderik gazteena izan zen zen. 2020an berriro hautatu zuten, eta 2022an, barrutien birbanaketaren ondoren, 50. barrutian aurkeztu zen. Barruti horretan ere irabazi zuen, eta 2024an berriro hautatu zuten.
2025eko irailean iragarri zuen Senaturako hautagaitza, eta, martxoaren 3ko demokraten primarioetan, botoen % 53rekin irabazi zion Jasmine Crockett kongresista federalari, Kamala Harris presidenteorde ohiaren babesa zuenari.
Polarizazioaren aurka
Bere kanpaina ustelkeriaren eta polarizazio politikoaren aurkako mezuetan zentratu da, klase ertain langilea batu nahi du eliteen eta milioidunen aurrean.
"Herrialde honetako benetako borroka ez da ezkerraren eta eskuinaren artekoa", esan zuen EFEri eskainitako elkarrizketa batean: "Denok bat eginda egon behar dugu, gutaz baliatu diren milioidunei eta politikari ustelei aurre egiteko".
Migrazioa
Immigrazioari dagokionez, Talaricok errefusatu egin du Trumpen Gobernuak Immigrazio eta Aduanen Kontrolerako Zerbitzua (ICE) erabiltzea, eta erreformatzea proposatu du, agenteek esperientzia poliziala izatea, soineko kamerak erabiltzea eta aurpegia ez estaltzea eskatzeko.
Gainera, migrazio erreforma "integral" bat defendatzen du, AEBn urteak daramatzaten paperik gabeko herritarrei bide bat eskainiko diena eta asilo legea berrikustearen alde dagoena.