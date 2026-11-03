Errusiaren eraso batek 29 hildako utzi ditu Ukrainako giza laguntzarako zentro batean
Zelenskik Errusiaren bonbardaketak salatu du, eta errusiarrek diote 850 drone ukrainiar eraitsi dituztela. Bien bitartean, AEBk bitartekaritza bat iragarri du datorren astean eta Europak 2.800 soldadu bilduko ditu Polonian maniobren probak egiteko.
Errusiako bonbardaketa olde batek Ukraina astindu du berriro. Tragikoena eskola baten aurkakoa izan da. Eskola horretan laguntza humanitarioko zentro bat dago gaituta, eta laguntza bila joandako 29 pertsona hil dira, bost ospitaleratuta daude eta beste bost hondakinen azpian harrapatuta.
Erasoa Ukrainako Zaporiyia probintzian gertatu da, errusiar armadak erabilitako bonba gidatu baten bidez, eta beste bi eraso hilgarriri gehitu behar zaie.
Lehenengoak, Sloviansk hirian, emakume bat hil du eta beste zazpi herritar zauritu ditu. Erasoaren helburu izan dira hainbat bizitegi-eraikin, denda bat, administrazio-eraikin bat eta biltegi bat. Bigarrenak, Mikolaiven, errusiar munizioak su hartu duen etxebizitza batean, pertsona bat hil eta beste bat zauritu ditu.
Beste eraso batek 62 zauritu utzi ditu ospitale batean, eta 226 paziente osasun-zentroz lekualdatu behar izan dituzte.
Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak nabarmendu duenez, "Errusiak Oleshkiren ostean deseskalatzea benetan nahi izan balu, pauso humanitarioak emateko unea zen oraingoa, baina Errusiak hiltzen jarraitzen du", deitoratu du, eta gaineratu du errusiarrek bazekitela "eraikina erabilera humanitariokoa zela". Hori dela eta, erasoa "erabat izugarria" dela esan du, eta "Munduaren erantzuna, erantzun indartsua eta gogorra" eskatu du.
Errusiak dio 850 drone eraitsi dituela
Bestalde, Moskuko alkateak ziurtatu du 856 drone suntsitu dituela, azken hilabeteetan piloturik gabeko aireontziz izandako eraso olde handienetako bat, Errusiako agintarien arabera.
Aireko defentsa-sistemen eta gerra elektronikoaren bidez 124 dronerekin egindako "eraso masibo bati aurre egitean", droneak erortzeak kalteak eragin ditu petrolio-findegi batean. Bi langilek metraila-zauriak izan dituzte, eta eraitsitako dronen hondarrek kalte materialak eragin dituzte zenbait bizitegi-eraikin eta ibilgailutan.
AEBk negoziazioak iragarri ditu eta Europaren maniobrak Polonian
Ameriketako Estatu Batuek (AEB) Ukrainaren eta Errusiaren arteko "maila teknikoko" negoziazioak iragarri dituzte azaroaren 10ean eta 11n, Abu Dabin (Arabiar Emirerri Batuak). Gerraren deseskalatzea , ahalegin humanitarioak eta gatazkaren ondorengo segurtasun egoera hipotetikoa izango dituzte hizpide. Zelenski eta Putin bakea lortzeko negoziazio berri bati ekiteko prest agertu ziren berriki.
Aldi berean, Europako zenbait herrialdek 2.800 soldadu bilduko dituzte Polonian, Boluntarioen Koalizioaren lehen maniobretan. Helburua Ukrainan segurtasun bermeak eskaintzea da. Parte hartuko duten herrialdeak dira Espainia, Frantzia, Alemania, Belgika, Estonia, Lituania, Herbehereak, Polonia, Erresuma Batua eta Suedia, baita Turkia ere, itsasoko osagai batekin.