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Zibilak ebakuatzeko, su-eten lokala baieztatu du Kremlinak 

Errusiak baieztatu du Ukrainarekin su-etena egingo duela, Oleshky udalerrian dauden zibilak ebakuatze aldera, eta Melania Trumpi eskerrak eman dizkio "operazio humanitarioaren koordinazioan" egindako ekarpenagatik.

October 22, 2026, Kyiv, Ukraine: An Epicentr K home improvement hypermarket in the Obolonskyi district is damaged by a Russian attack, Kyiv, Ukraine, October 22, 2026. On Thursday night, Russian forces struck the Ukrainian capital with ballistic missiles and drones. According to the Kyiv City Military Administration, six districts came under attack. One person was killed, 24 were injured, and 16 of them were hospitalised.,Image: 1145682861, License: Rights-managed, Restrictions: * Belarus And Russia Rights OUT *, Model Release: no , Credit line: Marianna Kotyk / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. 22/10/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Errusiak Ukrainan egindako eraso baten aztarnak. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

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Kremlinak baieztatu du Ukrainarekin su-eten lokala ezarriko duela, Oleshky hirian dauden zibilak ebakuatu ahal izateko. "Militarrak lanean ari dira su-etenaren epeak adosten, misio humanitario hori bermatzeko", adierazi du Dmitri Peskov Errusiako Presidentetzako bozeramaileak.

Kremlineko bozeramaileak eskerrak eman dizkio Melania Trumpi "bertan ematen ari diren borrokak bertan behera uzteko egindako ahaleginagatik". Ameriketako Estatu Batuetako lehen damak iragarri zuen Oleshkin urriaren 29tik aurrerako su-eten akordio bat zehazten lagundu zuela.

"Bi nazioek adostu zuten Oleshkyko ekintza militar oro aldi baterako geldiaraztea , laguntza humanitarioa sartu ahal izateko eta izendatutako korridore seguru baten bidez biztanleria zibilaren ebakuazioa prestatzeko", jakinarazi zuen ohar baten bidez AEBetako lehen damaren bulegoak.

Etxe Zuriaren arabera, berak eta bere ordezkariak "Errusiako eta Ukrainako agintariekin zuzenean lan egin zuten". Gaineratu dute Oleshkiko egoera "kritikoa"dela eta bertan daudenek premiaz behar dituztela "arreta medikoa, sendagaiak, elikagaiak eta edateko ura".

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