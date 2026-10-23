El Kremlin ha confirmado este viernes un alto el fuego local con Ucrania para la evacuación de civiles desde la localidad de Oleshki, en la región de Jersón. "Los militares están trabajando para acordar los plazos de un alto el fuego en esa zona con el fin de garantizar esta misión humanitaria", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por las agencias rusas.

El portavoz del Kremlin ha agradecido a Melania Trump “sus esfuerzos para el cese de los combates en la zona”. La primera dama de los Estados Unidos anunció que ayudó a concretar un acuerdo de alto el fuego local en Oleshki, bajo control de las fuerzas rusas desde los inicios de la guerra, a partir del próximo 29 de octubre.

"Ambas naciones acordaron detener temporalmente toda acción militar en Oleshki para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil a través de un corredor seguro designado", informó en un comunicado la oficina de la primera dama estadounidense.

Según la Casa Blanca, ella y su representante "trabajaron directamente con las autoridades rusas y ucranianas", afirma la comunicación, que describe la situación de Oleshki, en el sur de Ucrania, como "crítica", con una población de "personas mayores que necesitan urgentemente atención médica, medicamentos, alimentos y agua potable".