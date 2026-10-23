GUERRA EN UCRANIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Kremlin confirma un alto el fuego local con Ucrania para evacuar civiles de Oleshki

Asegura que las personas que quieran podrán abandonar esa localidad y agradece a Melania Trump su contribución “a la coordinación de la operación humanitaria”.
October 22, 2026, Kyiv, Ukraine: An Epicentr K home improvement hypermarket in the Obolonskyi district is damaged by a Russian attack, Kyiv, Ukraine, October 22, 2026. On Thursday night, Russian forces struck the Ukrainian capital with ballistic missiles and drones. According to the Kyiv City Military Administration, six districts came under attack. One person was killed, 24 were injured, and 16 of them were hospitalised.,Image: 1145682861, License: Rights-managed, Restrictions: * Belarus And Russia Rights OUT *, Model Release: no , Credit line: Marianna Kotyk / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. 22/10/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Restos de un ataque ruso en Ucrania. Foto: Europa Press

Agencias | EITB

Última actualización

El Kremlin ha confirmado este viernes un alto el fuego local con Ucrania para la evacuación de civiles desde la localidad de Oleshki, en la región de Jersón. "Los militares están trabajando para acordar los plazos de un alto el fuego en esa zona con el fin de garantizar esta misión humanitaria", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por las agencias rusas.

El portavoz del Kremlin ha agradecido a Melania Trump “sus esfuerzos para el cese de los combates en la zona”. La primera dama de los Estados Unidos anunció que ayudó a concretar un acuerdo de alto el fuego local en Oleshki, bajo control de las fuerzas rusas desde los inicios de la guerra, a partir del próximo 29 de octubre.

"Ambas naciones acordaron detener temporalmente toda acción militar en Oleshki para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil a través de un corredor seguro designado", informó en un comunicado la oficina de la primera dama estadounidense.

Según la Casa Blanca, ella y su representante "trabajaron directamente con las autoridades rusas y ucranianas", afirma la comunicación, que describe la situación de Oleshki, en el sur de Ucrania, como "crítica", con una población de "personas mayores que necesitan urgentemente atención médica, medicamentos, alimentos y agua potable".

Zelenski y Putin, dispuestos a comenzar una nueva negociación en busca de la paz
Melania Trump Guerra en Ucrania Guerra Rusia - Ucrania Estados Unidos Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X