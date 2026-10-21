Zelenski y Putin, dispuestos a comenzar una nueva negociación en busca de la paz

Ucrania y Rusia podrían comenzar en breve una nueva negociación para poner fin a la guerra que mantienen desde hace años. Los líderes de ambos países se han mostrado, hoy miércoles, dispuestos a dar pasos en ese sentido. Así el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado estar dispuesto a acordar un alto el fuego que "congele" las actuales líneas del frente como un paso inicial para el alto el fuego definitivo del conflicto, aunque ha insistido en que buscará garantías de seguridad de EE.UU. y sus aliados. Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto a reanudar en noviembre las negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos.

El líder de Ucrania ha sido entrevistado por la cadena estadounidense Fox News. Al ser preguntado sobre si aceptaría un acuerdo que deje las líneas fronterizas actuales, con Ucrania conservando el 75 % o más de su territorio, Zelenski ha respondido: "Sí". "En este momento debemos congelar (el mapa de Ucrania), creo que esa es la forma real de poner fin a esta guerra", ha dicho.

El ucraniano ha insistido en que sería "un alto el fuego o detener las muertes, como lo denominó el presidente (Donald) Trump: 'congelar y parar'", en referencia a una propuesta del mandatario estadounidense, que busca relanzar el diálogo de paz entre Kiev y el Kremlin. "Esto es lo mínimo que necesitamos de Rusia hoy. Después, por supuesto, acudiremos al presidente (Trump) y a los (aliados) europeos y pediremos garantías de seguridad", ha agregado Zelenski.

Sobre posibles negociaciones que no incluyan a Ucrania, el presidente ucraniano advirtió que la parte ucraniana tiene que estar incluida en la conversación. "Estamos abiertos a negociar en cualquier formato y sobre cualquier asunto, pero por favor, no hablen de nosotros sin nosotros", insistió el mandatario ucraniano.

Reunión con Witkoff

Mientras, el presidente ruso, Vladímir Putin, se ha reunido hoy en San Petersburgo con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar posibles vías para poner fin a la guerra en Ucrania. Tras el encuentro, Yuri Ushakov, el asesor de Política Internacional del Kremlin, ha informado en rueda de prensa que el presidente acepta reanudar las negociaciones en noviembre con la mediación de EE. UU.

"El presidente ha informado a Witkoff de que, en principio, estamos dispuestos a reanudar las negociaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre sobre el asunto más importante: la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto", ha detallado Ushakov. Según sus palabras, Witkoff ha comentado que "esto será recibido, sin lugar a dudas, con gran satisfacción por el presidente de EE.UU. Donald Trump".

Las negociaciones tripartitas no se celebran desde mediados de febrero, cuando comenzó la operación militar estadounidense en Irán.

En el encuentro de San Petersburgo, Witkoff ha informado a Putin sobre la reunión mantenida en Oslo con Zelenski y representantes europeos. En palabras de Ushakov, “Putin ha escuchado las nuevas posturas e ideas” de Kiev, aunque “no han sido del todo de su satisfacción”.

También han estado sobre la mesa otros temas como la reunión a tres que están planeando Rusia, EE.UU. y China, la guerra en Irán y el acuerdo para el suministro de diésel ruso a EE.UU.