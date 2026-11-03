Albiste izango dira: agintaldi erdiko hauteskundeak AEBn, Puenteren agerraldia tren-istripuari buruz eta Jaurlaritzaren aurrekontuak, sailez sail
Hedabideetako gaurko lerroburu nagusiak, hitz bitan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko azaroaren 2an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
-Agintaldi erdiko hauteskundeak AEBn: eserlekuak berritzea baino askoz haratago doazen hauteskunde legegile dituzte AEBn. Demokratek Trumpi Kongresuko ganbera baten edo bien kontrola kentzea dute helburu, eta horrek bere agenda politikoa geldiaraz lezake, ikerketei ateak ireki, eta impeachment prozesu berri bati ere bai.
-Puente ministroaren agerraldia, Urdako tren-istripuari buruz: Oscar Puente Garraio ministroa Kongresuko Diputazio Iraunkorrean agertu da, Urda (Toledo) trenbideko istripuaren arrazoien berri emateko. Bestalde, Toledoko eta Ciudad Realeko Auzitegi Medikuntzako eta Auzitegi Zientzietako Institutuak istripuan hildako 69 pertsonak identifikatu ditu.
-Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak, sailez sail: Eusko Jaurlaritzako sailburuek agerraldia egingo dute sail bakoitzaren aurrekontuak zehazteko. Astearte honetan Eusko Jaurlaritzak jakitera eman duenez, Euskadin euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeko ekimenen aurrekontua % 12,2 handituko da 2027an, 105 milioira iritsi arte. Horietatik HABEk 69,6 milioi jasoko ditu, iaz baino % 8,9 gehiago.