Bi petrolio ontzi gehiagok egin dute itsas minekin talka Ormuzen, Iranen arabera
Iranek adierazi duenaren arabera, AEBk baldintzak onartzen baditu, Ormuzko itsasartea bi egunetan berriro ireki dezakete. Gerraren amaierari buruzko negoziazio sakonagoak hasteko plan bat has daitekeela ere esan du.
Irango Guardia Iraultzaileak iragarri duenaren arabera, bi petrolio ontzi gehiagok egin dute itsas minekin talka Ormuzko itsasartean, Iran eta AEB Qatarren zeharkako negoziazioetan ari diren bitartean.
"Bi petrolio-ontzik egin dute eztanda Ormuzen, baimendu gabeko bide batean, itsas minak jota", jakinarazi zuen Irango Guardia Iraultzaileak igandeko azken orduan, eliteko gorputz militarrarekin lotutako Tasnim agentziaren arabera.
Hain zuzen ere, indar militarrek adierazi zuten ontzi horietako batek "leherketa gogor bat" izan zuela, eta sutan zegoela.
Guardia Iraultzaileak ez ditu ontzietako banderak zein herrialdetakoak diren zehaztu, ezta balizko biktimen eta kalteen larritasunaren inguruko informaziorik eman ere.
Azken hiru asteetan, Iranek jakinarazi duenaren arabera, ontzien arteko 30 gorabehera izan dira, gutxienez, eta horietatik 20 itsas minekin lotuta zeuden. Hala eta guztiz ere, Iranek esan du kontrolpean duela itsas pasabidea.
AEBk Iranek jarritako baldintzak onartzen baditu, Ormuz berriro irekiko dute
AEBk baldintzak onartzen baditu, Ormuzko itsasartea bi egunetan berriro irekitzeko aukeraz hitz egin du Iranek, eta gerraren amaierari buruzko negoziazio sakonagoak hasteko plan bat has daitekeela ere adierazi du.
"Iranen eskaerak onartu eta betetzen badituzte, plan osoa bi eguneko epean martxan jartzeko aukera dago, Ormuzko itsasartean segurtasuna berrezartzeko eta negoziazio prozesua hasteko", adierazi du Esmaeil Baqaei Atzerri Ministerioaren bozeramaileak Teheranen emandako prentsaurreko batean.
Zehazki, "dena Washingtonen borondatearen eta erabakiaren menpe" dagoela esan du.
Bozeramailearen ustez, Iranen eskakizunak "zentzuzkoak eta logikoak" dira. Gogora ekarri du eskarien artean dagoela AEBk Persiako portue eta ontzien gainean ezarritako blokeoa bertan behera uztea.