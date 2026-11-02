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Otros dos petroleros chocan con minas navales en Ormuz en plenas negociaciones, según Irán

Irán ha asegurado que si Estados Unidos acepta sus condiciones podría iniciar un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en dos días y comenzar negociaciones más profundas sobre el fin de la guerra.
(Foto de ARCHIVO) April 28, 2024, Bushehr, Iran: A boat is sailing as Iranian flag waves on the northern coast of the Persian Gulf in the seaport city of Bushehr, Bushehr Province, southern Iran. The Persian Gulf is a Mediterranean Sea in West Asia. It is an extension of the Indian Ocean located between Iran and the Arabian Peninsula. The Strait of Hormuz connects it to the Gulf of Oman in the east. The Shatt al-Arab River delta forms the northwest shoreline. Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi 28/4/2024
Euskaraz irakurri: Bi petrolio ontzi gehiagok egin dute itsas minekin talka Ormuzen, Iranen arabera

Agencias | EITB

Última actualización

La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que otros dos petroleros han chocado con minas navales en el estrecho de Ormuz, mientras Irán y Estados Unidos mantienen negociaciones indirectas a través de Catar para poner fin al conflicto.

“Dos petroleros infractores explotaron tras chocar contra minas navales en una ruta no autorizada del estrecho de Ormuz”, informó a última hora del domingo la Guardia Revolucionaria iraní, según la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite.

La fuerza militar indicó que una de estas embarcaciones era un superpetrolero que “sufrió una fuerte explosión y se encuentra envuelto en llamas”.

La Guardia Revolucionaria no ha precisado las banderas de los buques ni ha informado de posibles víctimas ni de la magnitud de los daños.

En las últimas tres semanas, Irán ha informado de unos 30 incidentes de buques, de los cuales al menos 20 se debieron a minas navales, y ha afirmado que mantiene bajo su control este estratégico paso marítimo.

Irán afirma que si EE. UU. acepta sus condiciones podría reabrir Ormuz

Irán ha asegurado que si Estados Unidos acepta sus condiciones podría iniciar un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en dos días y comenzar negociaciones más profundas sobre el fin de la guerra.

“Si se aceptan y cumplen las demandas legítimas de Irán existe la posibilidad de que todo el plan se ponga en práctica en un plazo de dos días, se restablezca la seguridad en el estrecho de Ormuz y comience el proceso de negociaciones”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa en Teherán.

El diplomático ha aseverado que todo “depende por completo de la voluntad y la decisión de Washington”.

El portavoz ha considerado que las exigencias iraníes son “razonables y lógicas” y recordó que entre ellas se encuentra que Estados Unidos levante el bloqueo que ha impuesto a puertos y buques del país persa.

 

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